В Ярославле локализовали пожар на производственном предприятии

В Ярославле локализовали пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 12.08.2025

В Ярославле локализовали пожар на производственном предприятии

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пожар на производственном предприятии в Ярославле локализован, уточненная площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославне. МЧС РФ сообщало о площади возгорания порядка 4,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля, пострадавших, предварительно, не было."Пожар на производственном предприятии в Ярославле локализован. По уточненной информации, площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.К ликвидации ЧП всего привлечены порядка 100 человек, 27 единиц техники и пожарный катер, добавили в пресс-службе.

