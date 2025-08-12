https://ria.ru/20250812/posol-2034772329.html

Посол Саудовской Аравии в России завершил свою работу

Посол Саудовской Аравии в России завершил свою работу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в России Абдуррахмана Аль-Ахмеда по случаю завершения его миссии, сообщил МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка сложившемуся уровню российско-саудовского взаимодействия. Высказано общее мнение в пользу необходимости дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений, включая укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подчеркнута важность продолжения плотной координации на площадке ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. Кроме того, Вершинин поблагодарил Аль-Ахмеда за его вклад в продвижение российско-саудовских связей. Со своей стороны посол Саудовской Аравии выразил признательность за внимание, оказанное в ходе его работы в России.

