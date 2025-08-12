Рейтинг@Mail.ru
Посол Саудовской Аравии в России завершил свою работу - РИА Новости, 12.08.2025
12:49 12.08.2025
Посол Саудовской Аравии в России завершил свою работу
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в России Абдуррахмана Аль-Ахмеда по случаю... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в России Абдуррахмана Аль-Ахмеда по случаю завершения его миссии, сообщил МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка сложившемуся уровню российско-саудовского взаимодействия. Высказано общее мнение в пользу необходимости дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений, включая укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подчеркнута важность продолжения плотной координации на площадке ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. Кроме того, Вершинин поблагодарил Аль-Ахмеда за его вклад в продвижение российско-саудовских связей. Со своей стороны посол Саудовской Аравии выразил признательность за внимание, оказанное в ходе его работы в России.
россия, саудовская аравия, сергей вершинин, оон
Россия, Саудовская Аравия, Сергей Вершинин, ООН
© РИА Новости / POOL
Абдуррахман Сулейман Аль-Ахмед
Абдуррахман Сулейман Аль-Ахмед. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Королевства Саудовская Аравия в России Абдуррахмана Аль-Ахмеда по случаю завершения его миссии, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка сложившемуся уровню российско-саудовского взаимодействия. Высказано общее мнение в пользу необходимости дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений, включая укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Подчеркнута важность продолжения плотной координации на площадке ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, Вершинин поблагодарил Аль-Ахмеда за его вклад в продвижение российско-саудовских связей.
Со своей стороны посол Саудовской Аравии выразил признательность за внимание, оказанное в ходе его работы в России.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Намибии Клеменса Хандуукеме Кашуупулву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Замглавы МИД принял посла Намибии в Москве
Россия Саудовская Аравия Сергей Вершинин ООН
 
 
