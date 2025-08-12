https://ria.ru/20250812/popova-2034801055.html
В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость энтеровирусом в России
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тяжелых форм заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России практически нет, нужно продолжать профилактическую работу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Под руководством главы ведомства прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, на нем рассмотрели вопросы оперативной обстановки на территории РФ, а также результаты мониторинга работы территориальных органов и организаций Роспотребнадзора в отдельных модулях Единой информационно-аналитической системы за первое полугодие 2025 года. "На сегодняшний день тяжелых форм заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Российской Федерации практически нет. Важно продолжать профилактическую работу, чтобы не допустить этого и в дальнейшем", - сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Она также поручила взять на особый контроль ситуацию с энтеровирусными инфекциями, в том числе усилить контроль за работой детских образовательных организаций и бассейнов. "Обсуждалась также ситуация с менингококковой инфекцией, которая в настоящее время стабилизировалась после подъема заболеваемости в начале года. При этом территориальным органам Роспотребнадзора напомнили о необходимости контроля за готовностью медицинских организаций к оперативной диагностике и проведению профилактических мероприятий, в том числе иммунизации контактных в очагах инфекции", - рассказали в пресс-службе.
