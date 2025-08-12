https://ria.ru/20250812/pokazaniya-2034694159.html
Эксперт объяснил, что будет, если не передать показания счетчиков в срок
Эксперт объяснил, что будет, если не передать показания счетчиков в срок - РИА Новости, 12.08.2025
Эксперт объяснил, что будет, если не передать показания счетчиков в срок
В случае несвоевременной передачи показаний счетчиков расчет сначала будет производиться по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу, рассказал... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T02:17:00+03:00
2025-08-12T02:17:00+03:00
2025-08-12T10:49:00+03:00
общество
дмитрий бондарь
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887520_0:0:3377:1900_1920x0_80_0_0_1a3e7f2b75fd8993974ddba47a077f94.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В случае несвоевременной передачи показаний счетчиков расчет сначала будет производиться по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Как пояснил эксперт, после прекращения передачи показаний в течение первых трех месяцев расчет будет производиться по среднемесячному потреблению получателя услуг."По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив - это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению", – указал Бондарь.Организация может сделать перерасчет, если будут переданы актуальные показания приборов учета. Дополнительно можно подать просьбу о перерасчете, например, через приложение "Госуслуги Дом".
https://ria.ru/20250806/subsidii-2033593666.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887520_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_404b84c0b6b464734cde6417ab08845f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий бондарь, жкх
Общество, Дмитрий Бондарь, ЖКХ
Эксперт объяснил, что будет, если не передать показания счетчиков в срок
Бондарь: если не передавать показания счетчиков, расчет будут вести по нормативу