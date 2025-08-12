Эксперт объяснил, что будет, если не передать показания счетчиков в срок

Рейтинг@Mail.ru
02:17 12.08.2025 (обновлено: 10:49 12.08.2025)
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В случае несвоевременной передачи показаний счетчиков расчет сначала будет производиться по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Как пояснил эксперт, после прекращения передачи показаний в течение первых трех месяцев расчет будет производиться по среднемесячному потреблению получателя услуг."По истечении этого срока вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив - это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению", – указал Бондарь.Организация может сделать перерасчет, если будут переданы актуальные показания приборов учета. Дополнительно можно подать просьбу о перерасчете, например, через приложение "Госуслуги Дом".
общество, дмитрий бондарь, жкх
Общество, Дмитрий Бондарь, ЖКХ
Счетчики учета воды
Счетчики учета воды
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Счетчики учета воды. Архивное фото
Квитанция по оплате ЖКХ
Россиянам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ
6 августа, 03:16
6 августа, 03:16
 
Общество Дмитрий Бондарь ЖКХ
 
 
