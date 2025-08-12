https://ria.ru/20250812/pogoda-2034809455.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.08.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 21 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:05:00+03:00
2025-08-12T15:05:00+03:00
2025-08-12T15:15:00+03:00
общество
москва
михаил леус
ливневые дожди и грозы в москве
погода
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033239075_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_dab83235f4fad9db04e0966285a563c2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 21 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погода в столичном регионе по-прежнему будет определяться периферией обширного циклона с центром над средней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в столице плюс 19 - плюс 21. По области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, скорость его от трех до восьми метров в секунду. И атмосферное давление слабо растет. Пока показания барометров остаются в пределах нормы, они составят 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250810/avgust-2034455445.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033239075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d48d8eb154ad7dd3a23000ef683487c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Ливневые дожди и грозы в Москве, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и грозы