https://ria.ru/20250812/podrostki-2034799079.html
Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи
Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи - РИА Новости, 12.08.2025
Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи
Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о проверке информации о подростках, забросавших камнями прибывшую на вызов машину скорой... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:25:00+03:00
2025-08-12T14:25:00+03:00
2025-08-12T14:25:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о проверке информации о подростках, забросавших камнями прибывшую на вызов машину скорой медицинской помощи. "В Суздальском межрайонном следственном отделе следственного управления СК по региону организована процессуальная проверка по сообщениям в публичном пространстве об умышленном повреждении автомобиля скорой медицинской помощи в Суздальском районе", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 августа, когда бригада скорой медпомощи осуществляла выезд по вызову в СНТ "Сновицы-4". "В ходе произошедшего конфликта группа несовершеннолетних 2013-2017 года рождения забросала автомашину медиков камнями, повредив служебный транспорт. В СМИ указывается, что это не первый случай противоправных действий в отношении работников скорой помощи в данном районе", - подчеркивает СУСК. По данным ведомства, все участники инцидента установлены, выясняются обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания подростков, а также мотивы содеянного. С несовершеннолетними проводится профилактическая работа.
https://ria.ru/20250807/sahalin-2033841906.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи
СК проверит информацию о подростках, забросавших камнями машину скорой помощи
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о проверке информации о подростках, забросавших камнями прибывшую на вызов машину скорой медицинской помощи.
"В Суздальском межрайонном следственном отделе следственного управления СК
по региону организована процессуальная проверка по сообщениям в публичном пространстве об умышленном повреждении автомобиля скорой медицинской помощи в Суздальском районе", - сообщается в Telegram-канале
СУСК.
По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 августа, когда бригада скорой медпомощи осуществляла выезд по вызову в СНТ "Сновицы-4".
"В ходе произошедшего конфликта группа несовершеннолетних 2013-2017 года рождения забросала автомашину медиков камнями, повредив служебный транспорт. В СМИ указывается, что это не первый случай противоправных действий в отношении работников скорой помощи в данном районе", - подчеркивает СУСК.
По данным ведомства, все участники инцидента установлены, выясняются обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания подростков, а также мотивы содеянного. С несовершеннолетними проводится профилактическая работа.