Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи

Во Владимирской области подростки забросали камнями машину скорой помощи

РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о проверке информации о подростках, забросавших камнями прибывшую на вызов машину скорой медицинской помощи. "В Суздальском межрайонном следственном отделе следственного управления СК по региону организована процессуальная проверка по сообщениям в публичном пространстве об умышленном повреждении автомобиля скорой медицинской помощи в Суздальском районе", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 августа, когда бригада скорой медпомощи осуществляла выезд по вызову в СНТ "Сновицы-4". "В ходе произошедшего конфликта группа несовершеннолетних 2013-2017 года рождения забросала автомашину медиков камнями, повредив служебный транспорт. В СМИ указывается, что это не первый случай противоправных действий в отношении работников скорой помощи в данном районе", - подчеркивает СУСК. По данным ведомства, все участники инцидента установлены, выясняются обстоятельства произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания подростков, а также мотивы содеянного. С несовершеннолетними проводится профилактическая работа.

