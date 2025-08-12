Рейтинг@Mail.ru
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 12.08.2025
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный - РИА Новости, 12.08.2025
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный
Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей... РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры - никак не преследуются", - рассказал пленный. Он добавил, что можно даже отдавать приказы по рации на русском языке без какой-либо реакции со стороны командования.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный

Пленный Носиковский: половина украинских военных общается на русском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.
"50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры - никак не преследуются", - рассказал пленный.
Он добавил, что можно даже отдавать приказы по рации на русском языке без какой-либо реакции со стороны командования.
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
9 августа, 09:19
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
9 августа, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
