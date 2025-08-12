https://ria.ru/20250812/plennyy-2034695816.html
Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры - никак не преследуются", - рассказал пленный. Он добавил, что можно даже отдавать приказы по рации на русском языке без какой-либо реакции со стороны командования.
