https://ria.ru/20250812/plennyy-2034695816.html

Половина боевиков ВСУ общается на русском, рассказал пленный

2025-08-12T01:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg

БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский. "50 на 50, я думаю. Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры - никак не преследуются", - рассказал пленный. Он добавил, что можно даже отдавать приказы по рации на русском языке без какой-либо реакции со стороны командования.

