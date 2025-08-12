https://ria.ru/20250812/peterburg-2034743911.html
Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград
Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград - РИА Новости, 12.08.2025
Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград
Один из самолетов, ранее вернувшихся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий, уже вылетел по маршруту следования в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:59:00+03:00
2025-08-12T10:59:00+03:00
2025-08-12T10:59:00+03:00
происшествия
калининград
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Один из самолетов, ранее вернувшихся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий, уже вылетел по маршруту следования в Калининград, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Рейс авиакомпании "Россия" вылетел в Калининград в 10.09 мск", – сказала собеседница агентства. Ранее во вторник в пресс-службе "Пулково" агентству сообщали, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются обратно из-за неблагоприятных погодных условий и отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт.
Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград
