Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Один из самолетов, ранее вернувшихся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий, уже вылетел по маршруту следования в Калининград, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Рейс авиакомпании "Россия" вылетел в Калининград в 10.09 мск", – сказала собеседница агентства. Ранее во вторник в пресс-службе "Пулково" агентству сообщали, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются обратно из-за неблагоприятных погодных условий и отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт.

