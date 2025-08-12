Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
03:01 12.08.2025
Шеф Пентагона не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего участия в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трамп. В ходе в интервью телеканалу Fox News шефа Пентагона спросили, планирует ли он принимать участие во встрече лидеров России и США. "Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть", - ответил Хегсет. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
© AP Photo / Alex BrandonПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего участия в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трамп.
В ходе в интервью телеканалу Fox News шефа Пентагона спросили, планирует ли он принимать участие во встрече лидеров России и США.
"Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть", - ответил Хегсет.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске
