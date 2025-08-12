Рейтинг@Mail.ru
В турецком отеле опровергли сообщения об отравлении россиян - РИА Новости, 12.08.2025
12:54 12.08.2025
В турецком отеле опровергли сообщения об отравлении россиян
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Отель Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье, фигурировавший в сообщениях СМИ об отравлении туристов из РФ, заявил РИА Новости, что таких фактов у них не зафиксировано. Telegram-канал Shot на прошлой неделе сообщил, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи. "Никакой критической ситуации и факта отравления у нас зафиксировано не было. Мы продолжаем принимать российских туристов", - сказала РИА Новости представитель отеля по телефону во вторник.
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Отель Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье, фигурировавший в сообщениях СМИ об отравлении туристов из РФ, заявил РИА Новости, что таких фактов у них не зафиксировано.
Telegram-канал Shot на прошлой неделе сообщил, что десятки российских туристов жалуются на пищевое отравление в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Предварительно, первые заболевшие появились ещё в июле. Постояльцы слегли с симптомами пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, заявили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи.
"Никакой критической ситуации и факта отравления у нас зафиксировано не было. Мы продолжаем принимать российских туристов", - сказала РИА Новости представитель отеля по телефону во вторник.
Вино - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Источник: рост смертей от поддельного алкоголя в Турции напугает россиян
12 марта, 05:35
 
