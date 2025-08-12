https://ria.ru/20250812/osipov-2034809572.html

Умер председатель совета директоров "Уралкалия"

Умер председатель совета директоров "Уралкалия" - РИА Новости, 12.08.2025

Умер председатель совета директоров "Уралкалия"

Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T15:05:00+03:00

2025-08-12T15:05:00+03:00

2025-08-12T16:35:00+03:00

березники

соликамск

пермский край

уралкалий

уралхим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034808978_0:190:3107:1938_1920x0_80_0_0_a7a92c260c98cd6153950927eb296cc3.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет", — говорится в заявлении.Осипов возглавлял компанию с 2013 по 2020 год. За это время она реализовала крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрила современные управленческие подходы и усилила научно-исследовательскую работу. ПАО "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в Березниках и Соликамске в Пермском крае.

березники

соликамск

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

березники, соликамск, пермский край, уралкалий, уралхим