Умер председатель совета директоров "Уралкалия"

Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет", — говорится в заявлении.Осипов возглавлял компанию с 2013 по 2020 год. За это время она реализовала крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрила современные управленческие подходы и усилила научно-исследовательскую работу. ПАО "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в Березниках и Соликамске в Пермском крае.
