Умер председатель совета директоров "Уралкалия"
15:05 12.08.2025 (обновлено: 16:35 12.08.2025)
Умер председатель совета директоров "Уралкалия"
Умер председатель совета директоров "Уралкалия"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. &quot;Председатель совета директоров &quot;Уралкалия&quot; Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет&quot;, — говорится в заявлении.Осипов возглавлял компанию с 2013 по 2020 год. За это время она реализовала крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрила современные управленческие подходы и усилила научно-исследовательскую работу. ПАО "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в Березниках и Соликамске в Пермском крае.
2025
Умер председатель совета директоров "Уралкалия"

Дмитрий Осипов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов умер в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет", — говорится в заявлении.

Осипов возглавлял компанию с 2013 по 2020 год. За это время она реализовала крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрила современные управленческие подходы и усилила научно-исследовательскую работу.
ПАО "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в Березниках и Соликамске в Пермском крае.
 
