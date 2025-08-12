https://ria.ru/20250812/osetija-2034720086.html

В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

12.08.2025

В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Опасность была объявлена в 4.18 мск, она длилась четыре часа. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

