Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/osetija-2034720086.html
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:48:00+03:00
2025-08-12T08:48:00+03:00
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Опасность была объявлена в 4.18 мск, она длилась четыре часа. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло
Сергей Меняйло
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

В Северной Осетии спустя четыре часа отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Опасность была объявлена в 4.18 мск, она длилась четыре часа.
"Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
19 февраля, 05:02
 
Сергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала