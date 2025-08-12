Рейтинг@Mail.ru
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 12.08.2025 (обновлено: 11:45 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/organizatsii-2034754341.html
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года - РИА Новости, 12.08.2025
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года
В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:39:00+03:00
2025-08-12T11:45:00+03:00
национальный антитеррористический комитет рф
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма."Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250812/terakt-2034740571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальный антитеррористический комитет рф, россия, происшествия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Происшествия
НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года

В России с начала года предотвратили 172 теракта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
"Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации
10:45
 
Национальный антитеррористический комитет РФРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала