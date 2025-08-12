https://ria.ru/20250812/organizatsii-2034754341.html

НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года

НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года - РИА Новости, 12.08.2025

НАК рассказал о терактах, предотвращенных с начала года

В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 12.08.2025

национальный антитеррористический комитет рф

россия

происшествия

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В 2025 году предотвращено 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом РФ комплексного плана противодействия идеологии терроризма."Только в текущем году скоординированными действиями силовых структур предотвращено 172 теракта, направленных на нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связанных с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти... Не снижается угроза со стороны (запрещенных в РФ - ред.) террористических движений "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*. Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещена в России

россия

