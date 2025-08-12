Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине
Орбан назвал заявление ЕС по Украине попыткой диктовать условия Путину и Трампу
БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Венгрия не поддержала заявление стран Евросоюза по Украине, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоёт про "марионетку Путина", я хотел бы поделиться, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии. В заявлении предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены. Само по себе печально, что ЕС оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерский премьер повторил свой призыв к лидерам ЕС провести саммит с Россией по примеру США, назвав это "единственным разумным шагом".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
