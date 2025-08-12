Рейтинг@Mail.ru
Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
11:03 12.08.2025 (обновлено: 11:04 12.08.2025)
Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине
Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине
БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Венгрия не поддержала заявление стран Евросоюза по Украине, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. "Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоёт про "марионетку Путина", я хотел бы поделиться, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии. В заявлении предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены. Само по себе печально, что ЕС оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер повторил свой призыв к лидерам ЕС провести саммит с Россией по примеру США, назвав это "единственным разумным шагом". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.* запрещена в РФ как экстремистская
Орбан объяснил, почему не поддержал заявление ЕС по Украине

Орбан назвал заявление ЕС по Украине попыткой диктовать условия Путину и Трампу

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 авг - РИА Новости. Венгрия не поддержала заявление стран Евросоюза по Украине, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России.
"Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоёт про "марионетку Путина", я хотел бы поделиться, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии. В заявлении предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены. Само по себе печально, что ЕС оказался в стороне. Хуже этого было бы только раздавать указания со скамейки запасных", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерский премьер повторил свой призыв к лидерам ЕС провести саммит с Россией по примеру США, назвав это "единственным разумным шагом".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
* запрещена в РФ как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
08:00
 
