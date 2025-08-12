https://ria.ru/20250812/operatsija-2034845076.html
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, сделали очередную пластическую операцию
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, сделали очередную пластическую операцию - РИА Новости, 12.08.2025
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, сделали очередную пластическую операцию
Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели очередную операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:04:00+03:00
2025-08-12T17:04:00+03:00
2025-08-12T17:04:00+03:00
происшествия
москва
сочи
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_b4392e9caac23f5de784de013dc2021d.jpg
СОЧИ, 12 авг - РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели очередную операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки в СНТ "Авиатор" города Сочи, на этот раз операция по восстановлению переносицы длилась около двух часов, сообщил РИА Новости отец ребенка Валентин Королев. "Операция прошла нормально. Длилась около двух часов. Отсекли кожу, сделали переносицу… Будут еще коррекцию делать: ноздри, например, форму придавать носу", - сказал РИА Новости Королев. По словам отца, мальчик чувствует себя хорошо. Предыдущая операция по пластике носа длилась шесть часов: в июле хирурги РДКБ восстанавливали нос мальчику из костной ткани лба. Перед этим, в начале июня врачи установили мальчику экспандер на лоб - это было необходимо для растяжения кожи лица перед проведением всех пластических операций. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.
https://ria.ru/20250324/khaski-2007008572.html
https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html
москва
сочи
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_92:0:2759:2000_1920x0_80_0_0_965bed66c13fd5735051e9d82bbd07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сочи, краснодар
Происшествия, Москва, Сочи, Краснодар
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, сделали очередную пластическую операцию
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, сделали очередную операцию по пластике носа