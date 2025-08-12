Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/opasnost-2034719759.html
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.08.2025
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:46:00+03:00
2025-08-12T08:46:00+03:00
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65ab160e80cf5b510804f608e366c7ba.jpg
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. "Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков в своем Telegram-канале. Она продолжалась с 4.14 мск вторника.
https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010918950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2e61ba466c17b38408f1177813314f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков
Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии объявили отбой беспилотной опасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Она продолжалась с 4.14 мск вторника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент
08:00
 
Казбек Коков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала