В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.08.2025
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. "Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков в своем Telegram-канале. Она продолжалась с 4.14 мск вторника.
