В Пензенской области отменили беспилотную опасность
2025-08-12T08:35:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 2.50 мск, она длилась почти шесть часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал губернатор в Telegram-канале.
