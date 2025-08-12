Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
08:35 12.08.2025
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 2.50 мск, она длилась почти шесть часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал губернатор в Telegram-канале.
Новости
В Пензенской области отменили беспилотную опасность

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
Опасность была объявлена в 2.50 мск, она длилась почти шесть часов.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковёр", - написал губернатор в Telegram-канале.
