В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей региона соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
Новости
ru-RU
