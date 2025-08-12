Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 12.08.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей региона соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Махачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей региона соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
Вид на Владикавказ
На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
