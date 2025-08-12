https://ria.ru/20250812/opasnost-2034704595.html

В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025

В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T04:36:00+03:00

2025-08-12T04:36:00+03:00

2025-08-12T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1920x0_80_0_0_bfb03a93981c4ce48c16241981eebc04.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан, сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей региона соблюдать правила безопасности и предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

https://ria.ru/20250812/opasnost-2034704484.html

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)