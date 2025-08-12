https://ria.ru/20250812/opasnost-2034699511.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
2025-08-12T02:56:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
