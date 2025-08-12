https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034713419.html

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты

2025-08-12T07:39:00+03:00

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч) Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

