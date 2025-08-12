https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034713419.html
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 12.08.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч) Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ввели ограничения на полеты