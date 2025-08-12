https://ria.ru/20250812/oborona-2034737512.html

Экс-генсек НАТО высказался о повышении расходов на оборону альянса

Экс-генсек НАТО высказался о повышении расходов на оборону альянса - РИА Новости, 12.08.2025

Экс-генсек НАТО высказался о повышении расходов на оборону альянса

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Властям некоторых стран НАТО, в том числе Великобритании, будет "болезненно и трудно" объяснять гражданам повышение трат на оборону альянса до 5% ВВП, считает бывший генеральный секретарь НАТО и британский политик Джордж Робертсон. Робертсон занимал пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год. Издание Politico, которому Робертсон дал интервью, отмечает, что он играл ведущую роль в разработке обновленного оборонного обзора Великобритании, опубликованного в июне. "Это (повышение расходов на оборону - ред.) будет болезненно и трудно, а также потребует от политиков четко обозначить, какие на самом деле существуют опасности и риски", - заявил Робертсон в комментарии изданию. По его словам, убеждение британских подданных в необходимости повышения оборонных расходов королевства из-за якобы надвигающейся угрозы со стороны России станет "одним из самых больших факторов риска" в выполнении инициативы НАТО. При этом Робертсон подчеркнул, что народ Великобритании до публикации властями оборонного обзора в июне "не подозревал" о том, что у королевства отсутствует всеобъемлющая противовоздушная оборона. Это, по утверждению Робертсона, "может повлиять на мнение" населения по поводу национальных военных расходов, в то время как на данный момент страна "недостаточно подготовлена, и поэтому не находится в безопасности". Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

