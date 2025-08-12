Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Структуру феромона бабочки-вредителя, которая угрожает плантациям бамбука во всем мире, расшифровал крымский ученый. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.Речь идет о бабочке семейства Пестрянки (Zygaenidae). Изначально это насекомое встречалось только в Азии, но затем попало на острова Тихого океана и в Новую Зеландию, а недавно было случайно завезено в Европу, где образовало устойчивую популяцию. Между тем бамбук, который подвергается атакам этого вредителя, является не только декоративным растением, но и широко применяется для изготовления мебели, текстильных волокон, а также косметики и фармацевтических препаратов.Заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, профессор Константин Ефетов, который в 1997 году сам открыл и описал этот биологический вид бабочки (назвал "Пестрянка Мартина" (Artona martini), выяснил, как устроена молекула полового феромона самок у данной группы насекомых. Напомним, что половые феромоны насекомых – это биологически активные вещества, выделяемые для привлечения особей противоположного пола своего вида."Это позволит разработать экологически безопасные методы защиты бамбука и снизить зависимость регионов от химических обработок", — сообщил ученый, указав на то, что в ближайшие годы, по некоторым прогнозам, вредитель может появиться в Крыму, на Кавказе и в других регионах, где растет бамбук.Для исследования феромона были использованы методы газовой хроматографии и антеннографии. "Молекула состоит из разветвленного спирта и полиненасыщенной жирной кислоты с 18 атомами углерода. Теперь феромон Пестрянки Мартина можно искусственно синтезировать, что позволит бороться с этим видом вредителя безопасными для здоровья людей способами", — подчеркнул Константин Ефетов, добавив, что биологические методы защиты — путь к экологически чистому сельскому хозяйству.
