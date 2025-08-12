Рейтинг@Mail.ru
Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 12.08.2025 (обновлено: 13:41 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/nauka-2034662892.html
Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя
Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя - РИА Новости, 12.08.2025
Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя
Структуру феромона бабочки-вредителя, которая угрожает плантациям бамбука во всем мире, расшифровал крымский ученый. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:00:00+03:00
2025-08-12T13:41:00+03:00
наука
азия
тихий океан
новая зеландия
наука
открытия - риа наука
крымский федеральный университет (кфу)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622202_0:83:1771:1079_1920x0_80_0_0_aaabffb526421fd9cec8b6348cd152de.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Структуру феромона бабочки-вредителя, которая угрожает плантациям бамбука во всем мире, расшифровал крымский ученый. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.Речь идет о бабочке семейства Пестрянки (Zygaenidae). Изначально это насекомое встречалось только в Азии, но затем попало на острова Тихого океана и в Новую Зеландию, а недавно было случайно завезено в Европу, где образовало устойчивую популяцию. Между тем бамбук, который подвергается атакам этого вредителя, является не только декоративным растением, но и широко применяется для изготовления мебели, текстильных волокон, а также косметики и фармацевтических препаратов.Заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, профессор Константин Ефетов, который в 1997 году сам открыл и описал этот биологический вид бабочки (назвал "Пестрянка Мартина" (Artona martini), выяснил, как устроена молекула полового феромона самок у данной группы насекомых. Напомним, что половые феромоны насекомых – это биологически активные вещества, выделяемые для привлечения особей противоположного пола своего вида."Это позволит разработать экологически безопасные методы защиты бамбука и снизить зависимость регионов от химических обработок", — сообщил ученый, указав на то, что в ближайшие годы, по некоторым прогнозам, вредитель может появиться в Крыму, на Кавказе и в других регионах, где растет бамбук.Для исследования феромона были использованы методы газовой хроматографии и антеннографии. "Молекула состоит из разветвленного спирта и полиненасыщенной жирной кислоты с 18 атомами углерода. Теперь феромон Пестрянки Мартина можно искусственно синтезировать, что позволит бороться с этим видом вредителя безопасными для здоровья людей способами", — подчеркнул Константин Ефетов, добавив, что биологические методы защиты — путь к экологически чистому сельскому хозяйству.
https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html
азия
тихий океан
новая зеландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622202_111:0:1660:1162_1920x0_80_0_0_ce7cc9128e2ea60df9e0a85cfd06dd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азия, тихий океан, новая зеландия, наука, открытия - риа наука, крымский федеральный университет (кфу), россия
Наука, Азия, Тихий океан, Новая Зеландия, Наука, Открытия - РИА Наука, Крымский федеральный университет (КФУ), Россия

Крымский ученый расшифровал феромон бабочки-вредителя

© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин ЕфетовБабочка вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Бабочка вида Пестрянка Мартина (Artona martini) - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин Ефетов
Бабочка вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Структуру феромона бабочки-вредителя, которая угрожает плантациям бамбука во всем мире, расшифровал крымский ученый. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
Речь идет о бабочке семейства Пестрянки (Zygaenidae). Изначально это насекомое встречалось только в Азии, но затем попало на острова Тихого океана и в Новую Зеландию, а недавно было случайно завезено в Европу, где образовало устойчивую популяцию.
Изучение насекомых под микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Рискуют все". Чем сверхпаразит поразил российских ученых
7 июля 2024, 08:00
Между тем бамбук, который подвергается атакам этого вредителя, является не только декоративным растением, но и широко применяется для изготовления мебели, текстильных волокон, а также косметики и фармацевтических препаратов.
Заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, профессор Константин Ефетов, который в 1997 году сам открыл и описал этот биологический вид бабочки (назвал "Пестрянка Мартина" (Artona martini), выяснил, как устроена молекула полового феромона самок у данной группы насекомых. Напомним, что половые феромоны насекомых – это биологически активные вещества, выделяемые для привлечения особей противоположного пола своего вида.
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин ЕфетовГусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин Ефетов
1 из 2
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин ЕфетовГусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин Ефетов
2 из 2
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин Ефетов
1 из 2
Гусеница бабочки вида Пестрянка Мартина (Artona martini)
© Фото : КФУ им. Вернадского/Константин Ефетов
2 из 2
«
"Это позволит разработать экологически безопасные методы защиты бамбука и снизить зависимость регионов от химических обработок", — сообщил ученый, указав на то, что в ближайшие годы, по некоторым прогнозам, вредитель может появиться в Крыму, на Кавказе и в других регионах, где растет бамбук.
Для исследования феромона были использованы методы газовой хроматографии и антеннографии.
"Молекула состоит из разветвленного спирта и полиненасыщенной жирной кислоты с 18 атомами углерода. Теперь феромон Пестрянки Мартина можно искусственно синтезировать, что позволит бороться с этим видом вредителя безопасными для здоровья людей способами", — подчеркнул Константин Ефетов, добавив, что биологические методы защиты — путь к экологически чистому сельскому хозяйству.
 
НаукаАзияТихий океанНовая ЗеландияНаукаОткрытия - РИА НаукаКрымский федеральный университет (КФУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала