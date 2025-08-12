https://ria.ru/20250812/moskva-2034899328.html
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Человек, передавший верифицированный через Mos ID аккаунт ребенку, который на электросамокате въехал в столб и устроил смертельное ДТП, заблокирован в сервисе, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что два 16-летних подростка на электросамокате въехали в мачту освещения на западе Москвы, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй оказался в больнице с травмами. "Безопасность превыше всего! Передача управления электросамокатом несовершеннолетним недопустима и несет в себе огромный риск. Человек, передавший аккаунт ребенку, заблокирован в сервисе", говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс напомнил, что самокат предназначен строго для одного человека, а аренда доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.
