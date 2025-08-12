Рейтинг@Mail.ru
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
22:20 12.08.2025
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Человек, передавший верифицированный через Mos ID аккаунт ребенку, который на электросамокате въехал в столб и устроил смертельное ДТП, заблокирован в сервисе, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что два 16-летних подростка на электросамокате въехали в мачту освещения на западе Москвы, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй оказался в больнице с травмами. "Безопасность превыше всего! Передача управления электросамокатом несовершеннолетним недопустима и несет в себе огромный риск. Человек, передавший аккаунт ребенку, заблокирован в сервисе", говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс напомнил, что самокат предназначен строго для одного человека, а аренда доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.
В Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил ДТП на самокате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Человек, передавший верифицированный через Mos ID аккаунт ребенку, который на электросамокате въехал в столб и устроил смертельное ДТП, заблокирован в сервисе, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что два 16-летних подростка на электросамокате въехали в мачту освещения на западе Москвы, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй оказался в больнице с травмами.
"Безопасность превыше всего! Передача управления электросамокатом несовершеннолетним недопустима и несет в себе огромный риск. Человек, передавший аккаунт ребенку, заблокирован в сервисе", говорится в Telegram-канале ведомства.
Дептранс напомнил, что самокат предназначен строго для одного человека, а аренда доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.
Новгородский суд взыскал с водителя электросамоката 360 тысяч рублей
