https://ria.ru/20250812/moskva-2034788492.html

В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в монастырь

В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в монастырь - РИА Новости, 12.08.2025

В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в монастырь

Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного мужчину, который пытался проникнуть в мужской монастырь в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:43:00+03:00

2025-08-12T13:43:00+03:00

2025-08-12T13:43:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного мужчину, который пытался проникнуть в мужской монастырь в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. "В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли хулиганские действия на территории религиозного учреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что правоохранители получили сигнал "Тревога" из охраняемого мужского монастыря. Там к росгвардейцам обратился охранник и сообщил, что неизвестный мужчина, от которого исходит сильный запах алкоголя, пытался пройти на территорию православной обители. "Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал. Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Свой поступок мужчина объяснил желанием прогуляться по монастырю", - уточнили в пресс-службе. Дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250809/dtp-2034331522.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)