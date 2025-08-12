Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в монастырь
13:43 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/moskva-2034788492.html
В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в монастырь
2025-08-12T13:43:00+03:00
2025-08-12T13:43:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного мужчину, который пытался проникнуть в мужской монастырь в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. "В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли хулиганские действия на территории религиозного учреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что правоохранители получили сигнал "Тревога" из охраняемого мужского монастыря. Там к росгвардейцам обратился охранник и сообщил, что неизвестный мужчина, от которого исходит сильный запах алкоголя, пытался пройти на территорию православной обители. "Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал. Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Свой поступок мужчина объяснил желанием прогуляться по монастырю", - уточнили в пресс-службе. Дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Росгвардейцы задержали агрессивного пьяного мужчину, который пытался проникнуть в мужской монастырь в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли хулиганские действия на территории религиозного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что правоохранители получили сигнал "Тревога" из охраняемого мужского монастыря. Там к росгвардейцам обратился охранник и сообщил, что неизвестный мужчина, от которого исходит сильный запах алкоголя, пытался пройти на территорию православной обители.
"Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал. Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Свой поступок мужчина объяснил желанием прогуляться по монастырю", - уточнили в пресс-службе.
Дебошир был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.
