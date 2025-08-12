https://ria.ru/20250812/moskva-2034715791.html

В Москве за сутки выпало до четверти месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало до четверти месячной нормы осадков

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. До четверти от месячной нормы осадков выпало в Москве в понедельник, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве осадков выпало немного - за сутки в осадкомеры базовой метеостанции города, ВДНХ попало менее 1 миллиметра небесной влаги. По 1 миллиметру осадков пролилось в МГУ и на Балчуге. А вот в Новой Москве дожди были сильными - так, в Михайловском всего за сутки выпало 19 миллиметров осадков, из которых 15 миллиметров пришлось на дневные часы, такое количество осадков составляет почти четверть (24%) от месячной нормы августа", - рассказал Леус. По его словам, только за день вторника в Москве и в большинстве районов столичного региона выпадет около двух-семи миллиметров осадков, местами, преимущественно в восточной половине региона количество дождей может достигнут 10-15 миллиметров. В среду дождей станет ещё меньше, а вот температура, как и во вторник, по-прежнему будет колебаться около плюс 20-градусной отметки.

