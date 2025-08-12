Рейтинг@Mail.ru
10:08 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/moskva-2034681889.html
2025-08-12T10:08:00+03:00
2025-08-12T10:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На форуме "Территория будущего. Москва 2030" прочитают лекции и проведут мастер-классы по урбанистике и архитектуре, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики."В рамках форума мы подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и просветительскую: лекции и мастер-классы, где можно больше узнать как об истории внешнего облика столицы, так и о современных знаковых объектах", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Москвы Марии Деруновой.Во-первых, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет послушать лекции. Спикеры расскажут гостям о различных направлениях в архитектуре и ее влиянии на жизнь, а также об инновационных подходах к формированию городской среды. На лекции нужно предварительно зарегистрироваться.Во-вторых, можно будет поучаствовать в мастер-классе по урбанистическому скетчингу от профессиональных художников. В итоге участники смогут сделать рисунки новых знаковых объектов столицы. Кроме того, для детей проведут мастер-класс по созданию картонного города и архитектурный карнавал.В-третьих, градкомплекс проведет экскурсии на закрытые стройплощадки. К примеру, на роботизированный завод по производству крупногабаритных железобетонных жилых модулей.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
На форуме "Москва 2030" проведут лекции по урбанистике и архитектуре

Гости форума "Москва 2030" смогут послушать лекции по урбанистике и архитектуре

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЛекция по урбанистике и архитектуре
Лекция по урбанистике и архитектуре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Лекция по урбанистике и архитектуре
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На форуме "Территория будущего. Москва 2030" прочитают лекции и проведут мастер-классы по урбанистике и архитектуре, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.
"В рамках форума мы подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и просветительскую: лекции и мастер-классы, где можно больше узнать как об истории внешнего облика столицы, так и о современных знаковых объектах", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Москвы Марии Деруновой.
Во-первых, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет послушать лекции. Спикеры расскажут гостям о различных направлениях в архитектуре и ее влиянии на жизнь, а также об инновационных подходах к формированию городской среды. На лекции нужно предварительно зарегистрироваться.
Во-вторых, можно будет поучаствовать в мастер-классе по урбанистическому скетчингу от профессиональных художников. В итоге участники смогут сделать рисунки новых знаковых объектов столицы. Кроме того, для детей проведут мастер-класс по созданию картонного города и архитектурный карнавал.
В-третьих, градкомплекс проведет экскурсии на закрытые стройплощадки. К примеру, на роботизированный завод по производству крупногабаритных железобетонных жилых модулей.
 
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
