https://ria.ru/20250812/moskva-2034681889.html

На форуме "Москва 2030" проведут лекции по урбанистике и архитектуре

На форуме "Москва 2030" проведут лекции по урбанистике и архитектуре - РИА Новости, 12.08.2025

На форуме "Москва 2030" проведут лекции по урбанистике и архитектуре

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" прочитают лекции и проведут мастер-классы по урбанистике и архитектуре, сообщила пресс-служба столичного комплекса... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T10:08:00+03:00

2025-08-12T10:08:00+03:00

2025-08-12T10:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034681747_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_95feab16d8a76b1b75f2418077d6bdd2.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На форуме "Территория будущего. Москва 2030" прочитают лекции и проведут мастер-классы по урбанистике и архитектуре, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики."В рамках форума мы подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и просветительскую: лекции и мастер-классы, где можно больше узнать как об истории внешнего облика столицы, так и о современных знаковых объектах", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Москвы Марии Деруновой.Во-первых, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет послушать лекции. Спикеры расскажут гостям о различных направлениях в архитектуре и ее влиянии на жизнь, а также об инновационных подходах к формированию городской среды. На лекции нужно предварительно зарегистрироваться.Во-вторых, можно будет поучаствовать в мастер-классе по урбанистическому скетчингу от профессиональных художников. В итоге участники смогут сделать рисунки новых знаковых объектов столицы. Кроме того, для детей проведут мастер-класс по созданию картонного города и архитектурный карнавал.В-третьих, градкомплекс проведет экскурсии на закрытые стройплощадки. К примеру, на роботизированный завод по производству крупногабаритных железобетонных жилых модулей.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы