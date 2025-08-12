Ефимов: участки в 16 районах Москвы реорганизуют по КРТ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Участки суммарной площадью более 187 гектаров реорганизуют в 16 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Реорганизуемые участки расположены в том числе в Южном Тушине, Савеловском, Пресненском, Нагорном и других районах.
"В рамках 16 проектов КРТ, которые были проработаны городом и опубликованы на сайте мэра и правительства Москвы в июле этого года, планируют реорганизовать более 187 гектаров. В результате редевелопмента участков построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 919 тысяч – жилье для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, почти 476 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловую недвижимость, включая объекты образования и спорта.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что одобрены и реализуются 127 проектов КРТ, затрагивающих редевелопмент 1,5 тысячи гектаров земли.