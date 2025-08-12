Рейтинг@Mail.ru
05:22 12.08.2025 (обновлено: 11:59 12.08.2025)
Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"
Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"
Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"

Хренов: мошенники используют бумажные фишинговые письма для привлечения жертв

© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мошенники стали использовать бумажные письма, имитирующие корреспонденцию от известных компаний, в качестве первого звена обмана жертвы - чаще всего они персонализированы и содержат просьбу перезвонить по указанному в письме номеру злоумышленников, рассказал РИА Новости директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов.
"В последнее время в качестве "первого звена" в цепочке обманной схемы стали встречаться обычные письма: в почтовый конверт вкладывается лист бумаги с номером телефона, на который предлагается перезвонить. Можно сказать – фишинг на бумаге. Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах, а затем отправляют персонализированные письма от имени известных компаний. В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов", - сказал Хренов.
Так злоумышленники пытаются обойти защитные решения, которые применяют операторы связи, но при этом добиться того, чтобы получатель сам позвонил по указанному номеру. "Бумажное" мошенничество может быть также представлено в виде QR-кодов, которые ведут в фейковые "домовые чаты", а также в виде фальшивых квитанций за коммунальные услуги с фальшивыми данными. Также для обмана используется смс или электронные письма с якобы важной информацией и номером телефона для обратной связи.
В таком случае следует обращать внимание на детали письма, советует эксперт. Например: как оно написано, нет ли ошибок в тексте, как выглядит конверт, пришел ли он почтовым отправлением или был просто подброшен в ящик.
"Операторские системы защиты отлично справляются с выявлением мошеннических смс и звонков, но бессильны против обычной почты - персонализированных писем, имитирующих корреспонденцию компаний. Номера телефонов из бумажных писем, как правило, не фигурируют в базах операторов как вредоносные, что позволяет злоумышленникам дольше оставаться незамеченными. А персонализированный подход повышает доверие", - сказал Хренов.
Эксперт также рекомендует соблюдать меры предосторожности: не звонить по номеру, указанному в письме, а связаться с компанией-отправителем по официальному номеру телефона. О таких письмах обязательно нужно сообщать компаниям, от имени которых они приходят - это поможет в борьбе с мошенничеством и предотвратит такие случаи в отношении других клиентов.
