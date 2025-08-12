https://ria.ru/20250812/moshenniki-2034706658.html

Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"

Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами" - РИА Новости, 12.08.2025

Эксперт рассказал о схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"

Мошенники стали использовать бумажные письма, имитирующие корреспонденцию от известных компаний, в качестве первого звена обмана жертвы - чаще всего они... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мошенники стали использовать бумажные письма, имитирующие корреспонденцию от известных компаний, в качестве первого звена обмана жертвы - чаще всего они персонализированы и содержат просьбу перезвонить по указанному в письме номеру злоумышленников, рассказал РИА Новости директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. "В последнее время в качестве "первого звена" в цепочке обманной схемы стали встречаться обычные письма: в почтовый конверт вкладывается лист бумаги с номером телефона, на который предлагается перезвонить. Можно сказать – фишинг на бумаге. Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах, а затем отправляют персонализированные письма от имени известных компаний. В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов", - сказал Хренов. Так злоумышленники пытаются обойти защитные решения, которые применяют операторы связи, но при этом добиться того, чтобы получатель сам позвонил по указанному номеру. "Бумажное" мошенничество может быть также представлено в виде QR-кодов, которые ведут в фейковые "домовые чаты", а также в виде фальшивых квитанций за коммунальные услуги с фальшивыми данными. Также для обмана используется смс или электронные письма с якобы важной информацией и номером телефона для обратной связи. В таком случае следует обращать внимание на детали письма, советует эксперт. Например: как оно написано, нет ли ошибок в тексте, как выглядит конверт, пришел ли он почтовым отправлением или был просто подброшен в ящик. "Операторские системы защиты отлично справляются с выявлением мошеннических смс и звонков, но бессильны против обычной почты - персонализированных писем, имитирующих корреспонденцию компаний. Номера телефонов из бумажных писем, как правило, не фигурируют в базах операторов как вредоносные, что позволяет злоумышленникам дольше оставаться незамеченными. А персонализированный подход повышает доверие", - сказал Хренов. Эксперт также рекомендует соблюдать меры предосторожности: не звонить по номеру, указанному в письме, а связаться с компанией-отправителем по официальному номеру телефона. О таких письмах обязательно нужно сообщать компаниям, от имени которых они приходят - это поможет в борьбе с мошенничеством и предотвратит такие случаи в отношении других клиентов.

