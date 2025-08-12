В Новороссийске дело экс-директора торгового дома "Фрегат" передали в суд
Экс-директора ТД "Фрегат" ждет суд за мошенничество при исполнении госконтрактов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-директор ООО "Торговый дом "Фрегат" Сергей Макаров предстанет перед судом по делу о мошенничестве при исполнении государственных контрактов, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Торговый дом "Фрегат" Сергея Макарова, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году между Минобороны России и ООО "Торговый дом "Фрегат" были заключены многомиллионные контракты на поставку лакокрасочных материалов. Подчеркивается, что контроль за исполнением контрактов был возложен на Макарова.
Отмечается, что с февраля по октябрь 2023 года Макаров путем внесения в документы заведомо ложных сведений о стоимости лакокрасочных материалов похитил средства, в результате чего государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Добавляется, что в ходе предварительного следствия Макаров признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб.
