Глава Мордовии призвал работодателей помогать сотрудникам с детьми

Глава Мордовии Артём Здунов призвал работодателей поддерживать сотрудников с детьми и упрощать им жизнь, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов призвал работодателей поддерживать сотрудников с детьми и упрощать им жизнь, сообщает пресс-служба главы региона. Вопросы реализации корпоративной демографической политики обсудили в Саранске на заседании Совета директоров промышленных предприятий при главе республики. "Чтобы гарантировать успех и развитие, бизнесу необходимо заботиться о своих сотрудниках, платить достойную заработную плату, обеспечивать социальный пакет. Результаты большинства социологических исследований подтверждают: наряду с уровнем доходов и доступности жилья серьезным сдерживающим фактором в увеличении рождаемости является вопрос совмещения родительских обязанностей и профессиональной реализации. При этом работодатели сами должны быть заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он отметил, что многие регионы при поддержке бизнеса, профсоюзов и деловых объединений сейчас закрепляют единые корпоративные стандарты поддержки рождаемости в трехсторонних соглашениях и коллективных договорах. Мордовия была первой среди регионов в этом вопросе: в декабре 2024 года подписано республиканское трехстороннее соглашение на 2025-2027 годы между правительством региона, федерацией профсоюзов и региональным отделением союза работодателей. В соглашение был включен раздел "Демографическая и семейная политика, корпоративные программы поддержки рождаемости". В настоящее время направления демографического стандарта включают обеспечение защиты жизни и здоровья работников, достойное вознаграждение за труд, меры социальной поддержки. За семь месяцев действия демографического стандарта проведен анализ внедрения работодателями республики рекомендованных мер поддержки и составлен "Демографический альбом предприятий". Глава Мордовии отметил, что многие предприятия включились в работу, но уровень поддержки на них значительно отличается. В частности, недостаточное внимание уделяется финансовым мерам поддержки при рождении ребенка. Так, например, на Саранском приборостроительном заводе установлена выплата в связи с рождением ребенка в размере 100 тысяч рублей. На других предприятиях выплаты в связи с рождением ребенка не превышают 10 тысяч рублей или отсутствуют. "В ближайшее время мы запускаем для работников органов власти республики новую демографическую инициативу – вводим так называемый "Детский день", когда мама или одинокий папа с ребенком до 14 лет могут 1 раз в месяц получить оплачиваемый выходной день для семейных целей. Рекомендую руководителям предприятий ознакомиться с этим механизмом, оценить эффективность и возможность внедрения и внесения соответствующих изменений в коллективные договоры", - сказал Здунов. Как показывает опыт крупных компаний и других регионов, среди наиболее востребованных мер - гибкие графики, дополнительные соцпакеты для беременных, молодых и многодетных семей, помощь в приобретении жилья, в получении образования детьми сотрудников. Также важны доступность детского и семейного отдыха. Важно, чтобы компании включали в коллективные договоры привлекательный социальный пакет, особенно для работающих родителей. "Упрощайте жизнь тем, у кого есть дети - создавайте комфортные условия для работы, комнаты мамы и ребенка. Возьмите на учет все ваши семьи. Только так, всем вместе, можно улучшить демографическую ситуацию и задать в республике тренд на многодетность", - подчеркнул Здунов, обращаясь к работодателям.

