Молдавский парламент соберется на сессию для приведения к присяге судей КС
2025-08-12T20:29:00+03:00
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Молдавский парламент соберётся 17 августа на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда, сообщил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. "В воскресенье, 17 августа, парламент соберётся на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда. С этой целью в пятницу я созову постоянное бюро парламента", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook *. Правительство Молдавии 24 июня отменило свое решение о том, что члены конституционного суда должны назначаться на базе конкурса. Кабмин в тот же день одобрил назначение нынешнего председателя конституционного суда Домники Маноле, а также бывшего министра юстиции от партии "Действие и солидарность" Сергея Литвиненко. Высший совет магистратуры утвердил кандидатуру судьи Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Energocom. Парламент Молдавии 26 июня голосами депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) переизбрал на второй срок в качестве судей КС Любу Шову и Николая Рошку. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этого вопроса из повестки. Оппозиция была возмущена тем фактом, что процесс назначения новых судей проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями, без проверки судей на неподкупность и с полным игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
