Молдавский парламент соберется на сессию для приведения к присяге судей КС - РИА Новости, 12.08.2025
20:29 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034889428.html
Молдавский парламент соберется на сессию для приведения к присяге судей КС
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Молдавский парламент соберётся 17 августа на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда, сообщил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. "В воскресенье, 17 августа, парламент соберётся на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда. С этой целью в пятницу я созову постоянное бюро парламента", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook *. Правительство Молдавии 24 июня отменило свое решение о том, что члены конституционного суда должны назначаться на базе конкурса. Кабмин в тот же день одобрил назначение нынешнего председателя конституционного суда Домники Маноле, а также бывшего министра юстиции от партии "Действие и солидарность" Сергея Литвиненко. Высший совет магистратуры утвердил кандидатуру судьи Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Energocom. Парламент Молдавии 26 июня голосами депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) переизбрал на второй срок в качестве судей КС Любу Шову и Николая Рошку. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этого вопроса из повестки. Оппозиция была возмущена тем фактом, что процесс назначения новых судей проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями, без проверки судей на неподкупность и с полным игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Молдавский парламент соберётся 17 августа на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда, сообщил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"В воскресенье, 17 августа, парламент соберётся на специальную сессию, в ходе которой состоится церемония приведения к присяге судей Конституционного суда. С этой целью в пятницу я созову постоянное бюро парламента", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook *.
Правительство Молдавии 24 июня отменило свое решение о том, что члены конституционного суда должны назначаться на базе конкурса. Кабмин в тот же день одобрил назначение нынешнего председателя конституционного суда Домники Маноле, а также бывшего министра юстиции от партии "Действие и солидарность" Сергея Литвиненко. Высший совет магистратуры утвердил кандидатуру судьи Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Energocom.
Парламент Молдавии 26 июня голосами депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) переизбрал на второй срок в качестве судей КС Любу Шову и Николая Рошку. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этого вопроса из повестки. Оппозиция была возмущена тем фактом, что процесс назначения новых судей проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями, без проверки судей на неподкупность и с полным игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России
