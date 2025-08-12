https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034815734.html
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой - РИА Новости, 12.08.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:33:00+03:00
2025-08-12T15:33:00+03:00
2025-08-12T15:33:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в манипуляциях статистикой трудоустройства, заявив, что страна ежегодно теряет более 160 тысяч работников. Ранее глава минтруда и соцзащиты Молдавии Алексей Бузу сообщил в СМИ, что с начала 2025 года Национальное агентство занятости населения (ANFOM) помогло найти работу 8 170 гражданам. Министр назвал этот показатель рекордом. "Ежегодно более 25% рабочей силы страны меняет место работы. Эта мобильность вызвана не выходом людей на пенсию или приходом молодежи на рынок труда, а неприемлемыми условиями труда и низкими зарплатами. В цифрах это более 160 тысяч человек в год, которые покидают свое место работы: одни — в поисках лучшей должности, но большинство — за границей. Представлять как великую победу тот факт, что Национальное агентство занятости населения (ANOFM) ежемесячно трудоустраивает 1733 человека - то есть менее 0,2% от всей рабочей силы страны — значит оскорблять интеллект общества", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале. Политик также отметил, что "рекордные" цифры лишь возвращают показатели на уровень десятилетней давности после падения в период 2019-2022 годов. Филат указал на проблемы в различных отраслях экономики. "В строительстве сезонный характер работы приводит к увольнению до половины работников в зимний период. В сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе – ред.) низкие зарплаты заставляют молодежь покидать рабочие места через несколько месяцев. Такая масштабная утечка кадров - это не признак здоровой экономики, а непрерывная утечка людей и компетенций", - заключил экс-премьер. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
https://ria.ru/20250707/moldavija-2027707374.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в манипуляциях статистикой
Экс-премьер Молдавии Филат: страна ежегодно теряет более 160 тысяч работников
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в манипуляциях статистикой трудоустройства, заявив, что страна ежегодно теряет более 160 тысяч работников.
Ранее глава минтруда и соцзащиты Молдавии
Алексей Бузу сообщил в СМИ, что с начала 2025 года Национальное агентство занятости населения (ANFOM) помогло найти работу 8 170 гражданам. Министр назвал этот показатель рекордом.
"Ежегодно более 25% рабочей силы страны меняет место работы. Эта мобильность вызвана не выходом людей на пенсию или приходом молодежи на рынок труда, а неприемлемыми условиями труда и низкими зарплатами. В цифрах это более 160 тысяч человек в год, которые покидают свое место работы: одни — в поисках лучшей должности, но большинство — за границей. Представлять как великую победу тот факт, что Национальное агентство занятости населения (ANOFM) ежемесячно трудоустраивает 1733 человека - то есть менее 0,2% от всей рабочей силы страны — значит оскорблять интеллект общества", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале
.
Политик также отметил, что "рекордные" цифры лишь возвращают показатели на уровень десятилетней давности после падения в период 2019-2022 годов.
Филат
указал на проблемы в различных отраслях экономики. "В строительстве сезонный характер работы приводит к увольнению до половины работников в зимний период. В сфере HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе – ред.) низкие зарплаты заставляют молодежь покидать рабочие места через несколько месяцев. Такая масштабная утечка кадров - это не признак здоровой экономики, а непрерывная утечка людей и компетенций", - заключил экс-премьер.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.