https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034791501.html

Шор призвал жителей Молдавии не платить налоги

Шор призвал жителей Молдавии не платить налоги - РИА Новости, 12.08.2025

Шор призвал жителей Молдавии не платить налоги

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор призвал граждан не платить налоги в течение месяца, чтобы закончилось правление Санду. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:53:00+03:00

2025-08-12T13:53:00+03:00

2025-08-12T14:09:00+03:00

в мире

молдавия

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966574126_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_e6fa3c62a42f63e5dc5a97c297764421.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор призвал граждан не платить налоги в течение месяца, чтобы закончилось правление Санду."Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", - заявил Шор в видеообращении, распространенном пресс-службой политсилы.

https://ria.ru/20250811/moldavija-2034669670.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, илан шор