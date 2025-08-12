https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034791501.html
Шор призвал жителей Молдавии не платить налоги
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор призвал граждан не платить налоги в течение месяца, чтобы закончилось правление Санду."Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", - заявил Шор в видеообращении, распространенном пресс-службой политсилы.
