Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток - РИА Новости, 12.08.2025
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток
12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игоря Рутько обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде. "Судебное заседание по делу бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации Игоря Рутько назначено на 18 августа", - сказали в суде. Согласно карточке уголовного дела, Рутько вменяют пять эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), два эпизода по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности).
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток
Экс-начальника НИИ Минобороны РФ Рутько обвинили в получении взяток