Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/minoborony-2034728374.html
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток - РИА Новости, 12.08.2025
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток
Бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игоря Рутько обвиняют в получении взяток и превышении... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:47:00+03:00
2025-08-12T09:47:00+03:00
происшествия
россия
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игоря Рутько обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде. "Судебное заседание по делу бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации Игоря Рутько назначено на 18 августа", - сказали в суде. Согласно карточке уголовного дела, Рутько вменяют пять эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), два эпизода по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности).
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033562942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Московский гарнизонный военный суд
Экс-главу института Минобороны обвинили в получении взяток

Экс-начальника НИИ Минобороны РФ Рутько обвинили в получении взяток

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игоря Рутько обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде.
"Судебное заседание по делу бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации Игоря Рутько назначено на 18 августа", - сказали в суде.
Согласно карточке уголовного дела, Рутько вменяют пять эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), два эпизода по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также пункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности).
Пакет с яблоками, в котором лежат доллары - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках
5 августа, 19:49
 
ПроисшествияРоссияМосковский гарнизонный военный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала