Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/mesto-2034733681.html
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа
Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:08:00+03:00
2025-08-12T10:08:00+03:00
в мире
сша
аляска
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/66/1517776606_0:395:2909:2031_1920x0_80_0_0_e5774553b35cc92c8d5f77726d731602.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных лидеров и американского президента, пишет газета Anchorage Daily News. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Если два мировых лидера решат выйти за пределы аэропорта, одним из вероятных пунктов назначения может стать отель Captain Cook в Анкоридже, который в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и президента США, хотя и не одновременно", - пишет издание. Как отмечается в статье, опытные сотрудники этого отеля в центре города не понаслышке знакомы с требованиями Секретной службы США и служб безопасности иностранных государств. Издание отмечает, что именно в этом отеле обедал председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году после встречи с Трампом во Флориде. Также в этом отеле в 2015 году останавливался бывший президент США Барак Обама.
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
https://ria.ru/20250812/alyaska-2034713261.html
сша
аляска
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/66/1517776606_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bbe031d66ed68d51b8f0fd17e19d0085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Аляска, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа

Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в Captain Cook в Анкоридже

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных лидеров и американского президента, пишет газета Anchorage Daily News.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
08:00
"Если два мировых лидера решат выйти за пределы аэропорта, одним из вероятных пунктов назначения может стать отель Captain Cook в Анкоридже, который в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и президента США, хотя и не одновременно", - пишет издание.
Как отмечается в статье, опытные сотрудники этого отеля в центре города не понаслышке знакомы с требованиями Секретной службы США и служб безопасности иностранных государств.
Издание отмечает, что именно в этом отеле обедал председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году после встречи с Трампом во Флориде. Также в этом отеле в 2015 году останавливался бывший президент США Барак Обама.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
07:35
 
В миреСШААляскаКитайДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала