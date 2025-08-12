https://ria.ru/20250812/mesto-2034733681.html
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
СМИ рассказали, где может пройти встреча Путина и Трампа
Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных...
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может пройти в отеле Captain Cook в Анкоридже, который уже принимал иностранных лидеров и американского президента, пишет газета Anchorage Daily News. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Если два мировых лидера решат выйти за пределы аэропорта, одним из вероятных пунктов назначения может стать отель Captain Cook в Анкоридже, который в последние годы принимал как иностранных лидеров, так и президента США, хотя и не одновременно", - пишет издание. Как отмечается в статье, опытные сотрудники этого отеля в центре города не понаслышке знакомы с требованиями Секретной службы США и служб безопасности иностранных государств. Издание отмечает, что именно в этом отеле обедал председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году после встречи с Трампом во Флориде. Также в этом отеле в 2015 году останавливался бывший президент США Барак Обама.
