Рейтинг@Mail.ru
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
11:45 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/melitopolmuzey-2034753973.html
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя - РИА Новости, 12.08.2025
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:45:00+03:00
2025-08-12T11:45:00+03:00
музейные маршруты россии
ольга любимова
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034752764_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_6296c234ad86f5b06dbaa5e5fa240a5b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.&quot;Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе рабочей поездки министр приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее&quot;, - говорится в сообщении.Любимова отметила, что команда специалистов Музея современной истории России из Москвы помогла Мелитопольскому краеведческому музею.&quot;Я уверена, что детский центр будет пользоваться большим спросом, и возродится былая слава самого музея&quot;, - приводятся в сообщении слова министра.Как уточняется, в новом детском центре будут проходить различные мероприятия, в том числе спектакли кукольного театра, занятия по истории и культуре России.Также в центре установлено новое мультимедийное оборудование, которое включает в себя интерактивную карту "Россия – Родина моя", 3D-туры по выставкам и экспозициям Музея современной истории России, временные выставки оцифрованных фотографий и плакатов на ТВ-экранах.Кроме того, Любимова в ходе рабочей поездки осмотрела Терпеньевские целебные источники, которые находятся на территории храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершаются их реконструкция и благоустройство.
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034752764_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_3f4e44da5291b5db92f5cfe08338ebad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга любимова, россия, запорожская область
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Запорожская область
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя

В Мелитопольском краеведческом музее открылся детский музейный центр

© Фото : Ольга Любимова / TelegramМинистр культуры РФ Ольга Любимова (вторая справа) на открытии детского центра в Мелитопольском краеведческом музее
Министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая справа) на открытии детского центра в Мелитопольском краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Ольга Любимова / Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«

"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе рабочей поездки министр приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее", - говорится в сообщении.

Любимова отметила, что команда специалистов Музея современной истории России из Москвы помогла Мелитопольскому краеведческому музею.
«

"Я уверена, что детский центр будет пользоваться большим спросом, и возродится былая слава самого музея", - приводятся в сообщении слова министра.

Как уточняется, в новом детском центре будут проходить различные мероприятия, в том числе спектакли кукольного театра, занятия по истории и культуре России.
Также в центре установлено новое мультимедийное оборудование, которое включает в себя интерактивную карту "Россия – Родина моя", 3D-туры по выставкам и экспозициям Музея современной истории России, временные выставки оцифрованных фотографий и плакатов на ТВ-экранах.
Кроме того, Любимова в ходе рабочей поездки осмотрела Терпеньевские целебные источники, которые находятся на территории храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершаются их реконструкция и благоустройство.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала