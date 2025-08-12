https://ria.ru/20250812/melitopolmuzey-2034753973.html

Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя

Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе рабочей поездки министр приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее", - говорится в сообщении.Любимова отметила, что команда специалистов Музея современной истории России из Москвы помогла Мелитопольскому краеведческому музею."Я уверена, что детский центр будет пользоваться большим спросом, и возродится былая слава самого музея", - приводятся в сообщении слова министра.Как уточняется, в новом детском центре будут проходить различные мероприятия, в том числе спектакли кукольного театра, занятия по истории и культуре России.Также в центре установлено новое мультимедийное оборудование, которое включает в себя интерактивную карту "Россия – Родина моя", 3D-туры по выставкам и экспозициям Музея современной истории России, временные выставки оцифрованных фотографий и плакатов на ТВ-экранах.Кроме того, Любимова в ходе рабочей поездки осмотрела Терпеньевские целебные источники, которые находятся на территории храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершаются их реконструкция и благоустройство.

