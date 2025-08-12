https://ria.ru/20250812/melitopolmuzey-2034753973.html
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя - РИА Новости, 12.08.2025
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:45:00+03:00
2025-08-12T11:45:00+03:00
2025-08-12T11:45:00+03:00
музейные маршруты россии
ольга любимова
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034752764_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_6296c234ad86f5b06dbaa5e5fa240a5b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе рабочей поездки министр приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее", - говорится в сообщении.Любимова отметила, что команда специалистов Музея современной истории России из Москвы помогла Мелитопольскому краеведческому музею."Я уверена, что детский центр будет пользоваться большим спросом, и возродится былая слава самого музея", - приводятся в сообщении слова министра.Как уточняется, в новом детском центре будут проходить различные мероприятия, в том числе спектакли кукольного театра, занятия по истории и культуре России.Также в центре установлено новое мультимедийное оборудование, которое включает в себя интерактивную карту "Россия – Родина моя", 3D-туры по выставкам и экспозициям Музея современной истории России, временные выставки оцифрованных фотографий и плакатов на ТВ-экранах.Кроме того, Любимова в ходе рабочей поездки осмотрела Терпеньевские целебные источники, которые находятся на территории храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершаются их реконструкция и благоустройство.
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034752764_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_3f4e44da5291b5db92f5cfe08338ebad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, россия, запорожская область
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Запорожская область
Любимова приняла участие в открытии детского центра в музее Мелитополя
В Мелитопольском краеведческом музее открылся детский музейный центр
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«
"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила с рабочим визитом Запорожскую область. В ходе рабочей поездки министр приняла участие в открытии детского центра в Мелитопольском городском краеведческом музее", - говорится в сообщении.
Любимова отметила, что команда специалистов Музея современной истории России из Москвы помогла Мелитопольскому краеведческому музею.
«
"Я уверена, что детский центр будет пользоваться большим спросом, и возродится былая слава самого музея", - приводятся в сообщении слова министра.
Как уточняется, в новом детском центре будут проходить различные мероприятия, в том числе спектакли кукольного театра, занятия по истории и культуре России.
Также в центре установлено новое мультимедийное оборудование, которое включает в себя интерактивную карту "Россия – Родина моя", 3D-туры по выставкам и экспозициям Музея современной истории России, временные выставки оцифрованных фотографий и плакатов на ТВ-экранах.
Кроме того, Любимова в ходе рабочей поездки осмотрела Терпеньевские целебные источники, которые находятся на территории храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время завершаются их реконструкция и благоустройство.