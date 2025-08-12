Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе могут продлить лицензию на продажу алкоголя в "Красном и Белом"
12:41 12.08.2025
В Кузбассе могут продлить лицензию на продажу алкоголя в "Красном и Белом"
В Кузбассе могут продлить лицензию на продажу алкоголя в "Красном и Белом"
вологодская область
кемеровская область
георгий филимонов
КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Кузбасса рассматривает заявление на продление лицензии на продажу крепкого алкоголя в сети магазинов "Красное и Белое", которая истекла 10 августа, сообщил РИА Новости глава министерства Алексей Гришин. Сеть магазинов "Красное и Белое" в Кузбассе 11 августа приостановила продажу крепкого алкоголя из-за истечения срока действия лицензии. По словам продавцов, у кузбасских магазинов сети закончилась лицензия на продажу крепкого алкоголя. "Согласно сведениям из государственного сводного реестра выданных лицензий, срок действия лицензии…, выданной ООО "Альфа-М" на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах "Красное&amp;Белое", истек 10.08.2025. Вместе с тем на рассмотрении у лицензирующего органа находится заявление о продлении срока действия вышеназванной лицензии, поданное ООО "Альфа-М" в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", - сообщил Гришин в ответ на запрос РИА Новости. В Кемеровской области работают более 380 магазинов сети. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. Позднее стало известно, что Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области.
вологодская область
кемеровская область
вологодская область, кемеровская область, георгий филимонов
Вологодская область, Кемеровская область, Георгий Филимонов
Вывеска сетевого магазина "Красное&Белое"
© РИА Новости / Илья Питалев
Вывеска сетевого магазина "Красное&Белое". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Кузбасса рассматривает заявление на продление лицензии на продажу крепкого алкоголя в сети магазинов "Красное и Белое", которая истекла 10 августа, сообщил РИА Новости глава министерства Алексей Гришин.
Сеть магазинов "Красное и Белое" в Кузбассе 11 августа приостановила продажу крепкого алкоголя из-за истечения срока действия лицензии. По словам продавцов, у кузбасских магазинов сети закончилась лицензия на продажу крепкого алкоголя.
"Согласно сведениям из государственного сводного реестра выданных лицензий, срок действия лицензии…, выданной ООО "Альфа-М" на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах "Красное&Белое", истек 10.08.2025. Вместе с тем на рассмотрении у лицензирующего органа находится заявление о продлении срока действия вышеназванной лицензии, поданное ООО "Альфа-М" в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", - сообщил Гришин в ответ на запрос РИА Новости.
В Кемеровской области работают более 380 магазинов сети.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. Позднее стало известно, что Арбитражный суд Вологодской области 26 августа рассмотрит иск компании "Альфа-М", управляющей торговой сетью "Красное и Белое", с требованием отмены приказа региональных властей о приостановлении лицензии на розничную продажу алкоголя в области.
Вологодская область Кемеровская область Георгий Филимонов
 
 
Обсуждения
