Глава округа Курахово рассказала о работе госорганизаций в городе
02:31 12.08.2025 (обновлено: 02:51 12.08.2025)
Глава округа Курахово рассказала о работе госорганизаций в городе
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В освобожденном от украинских войск Курахово в ДНР организована работа всех основных российских государственных организаций, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная. "На территории округа выезжают все службы, ведут выездной прием. Это и пенсионное обеспечение, это и социальные выплаты, это и МФЦ, регистрация документов. Все жители активно получают паспорта Российской Федерации. Есть и жители, которые подают на перерасчет пенсии", - сказала Великодная. Кроме этого, в округе на регулярной основе заработал автобусный маршрут. "В прошлом месяце благодаря штабу, который курирует вопросы жизнеобеспечения, уже запущен первый маршрут, который ходит по территории Кураховского округа. Со следующей недели этот маршрут будет ходить три раза в неделю, потому что людей очень много, люди возвращаются", - добавила она. По словам сенатора РФ от ДНР Александра Волошина, в Курахово организована также системная работа совместно с депутатами Народного Совета ДНР по сбору и доставке гуманитарной помощи — воды, продуктовых наборов, предметов первой необходимости, топлива - для жителей освобождённых населенных пунктов, которые приняли решение остаться. "Наша совместная работа с депутатами Народного Совета организована для жителей всех освобожденных населенных пунктов, которые приняли решение остаться в своих муниципалитетах", - отметил сенатор. Указом главы ДНР №92 обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
Глава округа Курахово рассказала о работе госорганизаций в городе

В Курахово организована работа основных государственных организаций

Курахово. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В освобожденном от украинских войск Курахово в ДНР организована работа всех основных российских государственных организаций, заявила РИА Новости глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная.
"На территории округа выезжают все службы, ведут выездной прием. Это и пенсионное обеспечение, это и социальные выплаты, это и МФЦ, регистрация документов. Все жители активно получают паспорта Российской Федерации. Есть и жители, которые подают на перерасчет пенсии", - сказала Великодная.
Кроме этого, в округе на регулярной основе заработал автобусный маршрут.
"В прошлом месяце благодаря штабу, который курирует вопросы жизнеобеспечения, уже запущен первый маршрут, который ходит по территории Кураховского округа. Со следующей недели этот маршрут будет ходить три раза в неделю, потому что людей очень много, люди возвращаются", - добавила она.
По словам сенатора РФ от ДНР Александра Волошина, в Курахово организована также системная работа совместно с депутатами Народного Совета ДНР по сбору и доставке гуманитарной помощи — воды, продуктовых наборов, предметов первой необходимости, топлива - для жителей освобождённых населенных пунктов, которые приняли решение остаться.
"Наша совместная работа с депутатами Народного Совета организована для жителей всех освобожденных населенных пунктов, которые приняли решение остаться в своих муниципалитетах", - отметил сенатор.
Указом главы ДНР №92 обеспечение жизнедеятельности населения на территории Кураховского муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления Тельмановского муниципального округа.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
Курахово Донецкая Народная Республика Россия Александр Волошин
 
 
