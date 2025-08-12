Рейтинг@Mail.ru
Производство бетаина и семян сахарной свеклы запустят на Кубани
Краснодарский край
 
19:03 12.08.2025
Производство бетаина и семян сахарной свеклы запустят на Кубани
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Новые цеха по производству бетаина и дражированных семян сахарной свеклы запустят на семенном заводе в Успенском районе Кубани, об этом было объявлено во время рабочего визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитет, сообщает пресс-служба администрации региона. Производство расширяет компания "Успенский сахарник", передает пресс-служба. Она специализируется на производстве сахарного песка. Сейчас на заводе заканчивают монтаж производственных линий, семена планируют выпускать до 550 тысяч в год. Основное здание в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор. "В 2025 году семенами отечественной селекции в Краснодарском крае засеяли 15% площадей, отведенных под свеклу. Переход на собственный посевной материал важен для продовольственной безопасности страны. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не уступать импортным аналогам, и к 2030 году полностью закрыть потребность аграриев в качественных семенах сахарной свеклы, как мы уже сделали это по семенам пшеницы и риса отечественной селекции", – сказал Вениамин Кондратьев в ходе рабочего визита в муниципалитет, его слова приводит пресс-служба. Директор компании "Успенский сахарник" Сергей Шатохин отметил, что семена кубанской селекции стойко перенесли непростые условия этого года. "Отечественные семена более устойчивы к жаре, чем импортные, которые сгорают на солнце. Это наше серьезное преимущество", - рассказал Сергей Шатохин, его слова приводит пресс-служба. Здесь же, как сообщается, построят цех по производству бетаина. Это вещество получают из свекловичной патоки, которая остается как побочный продукт при производстве сахара. Его используют в фармацевтике, косметологии, пищевой индустрии и для производства кормов. Компания, как отмечается, планирует вложить в новый проект 5,2 миллиарда рублей и реализовать его к 2027 году. Открытие нового цеха обеспечит району 40 новых рабочих мест. Глава региона отметил также, что краевые власти готовы оказать максимальную поддержку такого рода перспективным производствам, работающим на продовольственный суверенитет страны. Как сообщается, новый цех закроет 30% потребления бетаина в России. Свекловичным сырьем производство обеспечивают три собственных агрофирмы. На полях одной из них во время рабочей поездки также побывал губернатор, информирует пресс-служба.
Производство бетаина и семян сахарной свеклы запустят на Кубани

Производство бетаина и дражированных семян сахарной свеклы запустят на Кубани

Сахарная свекла
Сахарная свекла
© Fotolia / ra3rn
Сахарная свекла. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Новые цеха по производству бетаина и дражированных семян сахарной свеклы запустят на семенном заводе в Успенском районе Кубани, об этом было объявлено во время рабочего визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитет, сообщает пресс-служба администрации региона.
Производство расширяет компания "Успенский сахарник", передает пресс-служба. Она специализируется на производстве сахарного песка. Сейчас на заводе заканчивают монтаж производственных линий, семена планируют выпускать до 550 тысяч в год. Основное здание в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор.
"В 2025 году семенами отечественной селекции в Краснодарском крае засеяли 15% площадей, отведенных под свеклу. Переход на собственный посевной материал важен для продовольственной безопасности страны. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не уступать импортным аналогам, и к 2030 году полностью закрыть потребность аграриев в качественных семенах сахарной свеклы, как мы уже сделали это по семенам пшеницы и риса отечественной селекции", – сказал Вениамин Кондратьев в ходе рабочего визита в муниципалитет, его слова приводит пресс-служба.
Директор компании "Успенский сахарник" Сергей Шатохин отметил, что семена кубанской селекции стойко перенесли непростые условия этого года.
"Отечественные семена более устойчивы к жаре, чем импортные, которые сгорают на солнце. Это наше серьезное преимущество", - рассказал Сергей Шатохин, его слова приводит пресс-служба.
Здесь же, как сообщается, построят цех по производству бетаина. Это вещество получают из свекловичной патоки, которая остается как побочный продукт при производстве сахара. Его используют в фармацевтике, косметологии, пищевой индустрии и для производства кормов. Компания, как отмечается, планирует вложить в новый проект 5,2 миллиарда рублей и реализовать его к 2027 году. Открытие нового цеха обеспечит району 40 новых рабочих мест.
Глава региона отметил также, что краевые власти готовы оказать максимальную поддержку такого рода перспективным производствам, работающим на продовольственный суверенитет страны. Как сообщается, новый цех закроет 30% потребления бетаина в России.
Свекловичным сырьем производство обеспечивают три собственных агрофирмы. На полях одной из них во время рабочей поездки также побывал губернатор, информирует пресс-служба.
