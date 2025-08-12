https://ria.ru/20250812/kuban-2034742381.html
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. Как утверждают местные СМИ, одного из сбежавших ранее судили за убийство. "Десятого августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району совершили побег шесть иностранцев. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали пять злоумышленников в городе Краснодаре", - рассказали агентству в краевом ГУМВД. Сбежавших доставили в отдел полиции Гулькевичского района. В отношении мужчин, как сообщается, составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание ещё одного сбежавшего", - добавили в управлении.
