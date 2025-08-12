https://ria.ru/20250812/kuban-2034742381.html

На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек

На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек - РИА Новости, 12.08.2025

На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек

Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T10:54:00+03:00

2025-08-12T10:54:00+03:00

2025-08-12T10:54:00+03:00

происшествия

гулькевичский район

россия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. Как утверждают местные СМИ, одного из сбежавших ранее судили за убийство. "Десятого августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району совершили побег шесть иностранцев. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали пять злоумышленников в городе Краснодаре", - рассказали агентству в краевом ГУМВД. Сбежавших доставили в отдел полиции Гулькевичского района. В отношении мужчин, как сообщается, составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание ещё одного сбежавшего", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20250811/litva-2034597875.html

гулькевичский район

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гулькевичский район, россия, краснодар