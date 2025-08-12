Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек - РИА Новости, 12.08.2025
10:54 12.08.2025
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек - РИА Новости, 12.08.2025
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек
Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут,... РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
гулькевичский район
россия
краснодар
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. Как утверждают местные СМИ, одного из сбежавших ранее судили за убийство. "Десятого августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району совершили побег шесть иностранцев. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали пять злоумышленников в городе Краснодаре", - рассказали агентству в краевом ГУМВД. Сбежавших доставили в отдел полиции Гулькевичского района. В отношении мужчин, как сообщается, составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание ещё одного сбежавшего", - добавили в управлении.
гулькевичский район
россия
краснодар
происшествия, гулькевичский район, россия, краснодар
Происшествия, Гулькевичский район, Россия, Краснодар
На Кубани из центра временного содержания иностранцев сбежали шесть человек

На Кубани нашли пятерых сбежавших из центра временного содержания иностранцев

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Кубани, пятерых их них задержали в Краснодаре, одного еще ищут, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Как утверждают местные СМИ, одного из сбежавших ранее судили за убийство.
"Десятого августа из центра временного содержания иностранных граждан отдела МВД России по Гулькевичскому району совершили побег шесть иностранцев. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали пять злоумышленников в городе Краснодаре", - рассказали агентству в краевом ГУМВД.
Сбежавших доставили в отдел полиции Гулькевичского района. В отношении мужчин, как сообщается, составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание ещё одного сбежавшего", - добавили в управлении.
Литовская полиция - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Россиянина, спрыгнувшего с поезда в Литве, задержали в другой стране
Вчера, 14:58
 
ПроисшествияГулькевичский районРоссияКраснодар
 
 
