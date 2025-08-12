https://ria.ru/20250812/kredity-2034733423.html

Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов

Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 12.08.2025

Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов

Малый и средний бизнес в III квартале 2025 года может получить до 50 миллиардов рублей кредитов в рамках дополнительного лимита "зонтичных" поручительств... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T10:30:00+03:00

2025-08-12T10:30:00+03:00

2025-08-12T10:30:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380430_0:131:1620:1042_1920x0_80_0_0_010347f8a0aa59768dd99ad38fef0846.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес в III квартале 2025 года может получить до 50 миллиардов рублей кредитов в рамках дополнительного лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП; лимиты поручительств на сумму 25 миллиардов рублей уже доведены до 16 банков-партнеров, сообщает пресс-служба Корпорации."Механизм "зонтичных" поручительств является одним из эффективных финансовых инструментов для развития бизнеса. В текущем году каждый четвертый рубль в рамках Национальной гарантийной системы МСП привлекли именно с помощью "зонтов", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он напомнил, что в рамках этого механизма Корпорация берет на себя риски за предпринимателя перед банком, а сам предприниматель получает возможность для развития бизнеса."Всего с момента запуска механизма таких поручительств в 2021 году малый и средний бизнес смог привлечь более 1,1 триллиона рублей финансирования. При этом на один рубль господдержки МСП привлекли 40 рублей заемного финансирования", – отметил Исаевич.В число банков-партнеров, которые получили дополнительные лимиты, входят Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Банк ВТБ, МСП Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Левобережный", Банк ДОМ.РФ, Банк ГПБ, Банк Уралсиб, АКБ "АК Барс", ПАО Банк Зенит, Генбанк, Банк НОВИКОМ."Зонтичный" механизм поручительства Корпорации МСП покрывает до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.Зонтичный механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России и реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250811/stanki-2034557752.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич