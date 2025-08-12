https://ria.ru/20250812/kredity-2034733423.html
Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов
Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 12.08.2025
Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов
Малый и средний бизнес в III квартале 2025 года может получить до 50 миллиардов рублей кредитов в рамках дополнительного лимита "зонтичных" поручительств... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:30:00+03:00
2025-08-12T10:30:00+03:00
2025-08-12T10:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380430_0:131:1620:1042_1920x0_80_0_0_010347f8a0aa59768dd99ad38fef0846.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес в III квартале 2025 года может получить до 50 миллиардов рублей кредитов в рамках дополнительного лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП; лимиты поручительств на сумму 25 миллиардов рублей уже доведены до 16 банков-партнеров, сообщает пресс-служба Корпорации."Механизм "зонтичных" поручительств является одним из эффективных финансовых инструментов для развития бизнеса. В текущем году каждый четвертый рубль в рамках Национальной гарантийной системы МСП привлекли именно с помощью "зонтов", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он напомнил, что в рамках этого механизма Корпорация берет на себя риски за предпринимателя перед банком, а сам предприниматель получает возможность для развития бизнеса."Всего с момента запуска механизма таких поручительств в 2021 году малый и средний бизнес смог привлечь более 1,1 триллиона рублей финансирования. При этом на один рубль господдержки МСП привлекли 40 рублей заемного финансирования", – отметил Исаевич.В число банков-партнеров, которые получили дополнительные лимиты, входят Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Банк ВТБ, МСП Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Левобережный", Банк ДОМ.РФ, Банк ГПБ, Банк Уралсиб, АКБ "АК Барс", ПАО Банк Зенит, Генбанк, Банк НОВИКОМ."Зонтичный" механизм поручительства Корпорации МСП покрывает до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.Зонтичный механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России и реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250811/stanki-2034557752.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380430_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ec1a17a3230b87a32d13707c1ac5184b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Предприниматели смогут получить в III квартале до 50 млрд рублей кредитов
МСБ может получить еще до 50 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Малый и средний бизнес в III квартале 2025 года может получить до 50 миллиардов рублей кредитов в рамках дополнительного лимита "зонтичных" поручительств Корпорации МСП; лимиты поручительств на сумму 25 миллиардов рублей уже доведены до 16 банков-партнеров, сообщает пресс-служба Корпорации.
"Механизм "зонтичных" поручительств является одним из эффективных финансовых инструментов для развития бизнеса. В текущем году каждый четвертый рубль в рамках Национальной гарантийной системы МСП привлекли именно с помощью "зонтов", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он напомнил, что в рамках этого механизма Корпорация берет на себя риски за предпринимателя перед банком, а сам предприниматель получает возможность для развития бизнеса.
"Всего с момента запуска механизма таких поручительств в 2021 году малый и средний бизнес смог привлечь более 1,1 триллиона рублей финансирования. При этом на один рубль господдержки МСП привлекли 40 рублей заемного финансирования", – отметил Исаевич.
В число банков-партнеров, которые получили дополнительные лимиты, входят Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Банк ВТБ, МСП Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Левобережный", Банк ДОМ.РФ, Банк ГПБ, Банк Уралсиб, АКБ "АК Барс", ПАО Банк Зенит, Генбанк, Банк НОВИКОМ.
"Зонтичный" механизм поручительства Корпорации МСП покрывает до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
Зонтичный механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России и реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".