В Костроме будут судить главу строительной фирмы за мошенничество

В Костроме будут судить главу строительной фирмы за мошенничество

Главу строительной фирмы, похитившего более 500 миллионов рублей, выданных его компании в качестве кредитов, будут судить в Костроме, сообщила прокуратура... РИА Новости, 12.08.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Главу строительной фирмы, похитившего более 500 миллионов рублей, выданных его компании в качестве кредитов, будут судить в Костроме, сообщила прокуратура Костромской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего руководителя строительной компании "Зодчий". Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год обвиняемый совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников своей компании и обманным путем похитили заемные денежные средства в сумме более 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, чтобы получить кредит, обвиняемый и соучастник предоставили в банк недостоверные сведения о положительном состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании, а после получения лимита кредита и поступления денег на счет компании похитили их, "не имея какого-либо намерения возвращать". По данным МВД Медиа, когда после исчерпания лимита займа фигурант не предпринял действий для погашения долга, представители банка обратились в органы внутренних дел. После возбуждения уголовного дела в целях обеспечения возмещения причинённого ущерба был наложен арест на имущество главы фирмы – личный автомобиль и комплекс офисных зданий общей стоимостью 190 миллионов рублей. Ещё 399 миллионов рублей обвиняемый компенсировал потерпевшей стороне в ходе следствия. "Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.

