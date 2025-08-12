https://ria.ru/20250812/korm-2034724541.html
Глава Чувашии Николаев контролирует темпы работ по заготовке кормов на зиму
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На сегодняшний день заготовка кормов на зиму для животных в Чувашии проведена на 73% от запланированных объемов, показатели выше уровня прошлого года, темпы работ контролирует глава республики Олег Николаев, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Доме правительства состоялась еженедельная планерка, в рамках которой заместитель председателя кабинета министров – министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев доложил о ходе уборочной кампании. "Особое внимание уделяется заготовке кормов на зиму. Уже заготовлено 73% от плана. Показатели выше уровня прошлого года. Это в том числе объясняется тем, что в Чувашии будут введены в строй новые высокопроизводительные животноводческие комплексы, и потребность в кормах растет", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что темпы работ контролирует лично Николаев. Уборочная кампания в 2025 году началась раньше обычного благодаря благоприятным погодным условиям. Уборка зерновых и зернобобовых культур стартовала 12 июля, овощей – 8 июля, раннего картофеля – 22 июля. По данным на восьмое августа, обработано более 77 тысяч гектаров зерновых культур. Средняя урожайность составила 40,3 центнера с гектара, что выше прошлогоднего уровня (32,3 центнера с гектара). Всего заготовлено 310,3 тысячи тонн зерна. Ведется уборка овощей и технических культур. Прогнозируется значительный рост валового сбора зерновых – на 30% по сравнению с 2024 годом. В овощеводстве плановые значения валового сбора ожидаются на уровне прошлого года. "Прошу организовывать работу так, чтобы максимально эффективно, рачительно использовать каждый погожий день, каждый час для того, чтобы собрать весь урожай и положить его в закрома. Не задерживайтесь и с реализацией тех объемов, что необходимо продать, тем более цены для начала сезона достаточно благоприятные", – обратился Николаев к руководителю Минсельхоза и главам муниципальных округов, участвовавшим в совещании, его слова приводит пресс-служба. В уборочной кампании задействовано более 700 зерноуборочных комбайнов. Благодаря поддержке главы республики аграрии смогли существенно обновить парк сельхозтехники: более 30% – современные машины в возрасте до пяти лет. Высокопроизводительная и надежная техника позволяет значительно снизить потери урожая. При этом нагрузка на один комбайн является одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. С начала июля ведется приемка зерна урожая 2025 года. Закупочные цены на пшеницу сохранены на уровне прошлого года. В целом, в 2025 году на господдержку отрасли растениеводства предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, большая часть которых уже доведена до аграриев. Подводя итог обсуждению информации о ходе уборочных работ, Николаев обратил внимание глав ряда муниципальных округов, в частности Аликовского, Мариинско-Посадского и Шумерлинского, на необходимость вести активную работу по возвращению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. "Земля – это наш главный ресурс. По каждой сотке земли у нас с вами должно быть четкое понимание: как она используется сегодня, и каким образом можно распорядиться ей более эффективно? Чем дальше, тем будет строже спрос. Давайте исправим то, что можно исправить. От этого зависит успех и нашей работы по Программе развития Чувашии, выполнение обязательств перед жителями", – подчеркнул руководитель республики.
чувашская республика (чувашия)
