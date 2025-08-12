В конгрессе проанализировали последствия принятия бюджетного закона Трампа

https://ria.ru/20250812/kongress-2034769244.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Принятый президентом США Дональдом Трампом закон о налогах и расходах приведет к росту доходов самых обеспеченных американцев и снижению доходов наименее обеспеченных, сообщает управление конгресса по бюджету. "(Управление - ред.) оценивает, что… доходы 10% наименее обеспеченных американцев снизятся примерно на 1,2 тысячи долларов в год… в основном из-за урезания программ вроде Medicaid и продовольственной помощи… Доходы 10% наиболее обеспеченных вырастут в среднем на 13,6 тысячи долларов ежегодно", - говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что средние и более обеспеченные слои населения в целом выиграют от налоговых послаблений, однако наибольшую выгоду получат самые богатые американцы. Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.

