В конгрессе проанализировали последствия принятия бюджетного закона Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
12:42 12.08.2025
В конгрессе проанализировали последствия принятия бюджетного закона Трампа
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Принятый президентом США Дональдом Трампом закон о налогах и расходах приведет к росту доходов самых обеспеченных американцев и снижению доходов наименее обеспеченных, сообщает управление конгресса по бюджету. "(Управление - ред.) оценивает, что… доходы 10% наименее обеспеченных американцев снизятся примерно на 1,2 тысячи долларов в год… в основном из-за урезания программ вроде Medicaid и продовольственной помощи… Доходы 10% наиболее обеспеченных вырастут в среднем на 13,6 тысячи долларов ежегодно", - говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что средние и более обеспеченные слои населения в целом выиграют от налоговых послаблений, однако наибольшую выгоду получат самые богатые американцы. Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Принятый президентом США Дональдом Трампом закон о налогах и расходах приведет к росту доходов самых обеспеченных американцев и снижению доходов наименее обеспеченных, сообщает управление конгресса по бюджету.
«
"(Управление - ред.) оценивает, что… доходы 10% наименее обеспеченных американцев снизятся примерно на 1,2 тысячи долларов в год… в основном из-за урезания программ вроде Medicaid и продовольственной помощи… Доходы 10% наиболее обеспеченных вырастут в среднем на 13,6 тысячи долларов ежегодно", - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что средние и более обеспеченные слои населения в целом выиграют от налоговых послаблений, однако наибольшую выгоду получат самые богатые американцы.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
