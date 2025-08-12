Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал последствия принятия закона о борьбе с наемниками в Колумбии
03:20 12.08.2025
Эксперт назвал последствия принятия закона о борьбе с наемниками в Колумбии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийским наемникам, воюющим на стороне ВСУ, в случае принятия законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для колумбийского конгресса по законопроекту о ратификации конвенции Марио Уруэнья Санчес. "Согласно уголовному кодексу Колумбии, речь будет идти о сроках тюремного заключения примерно до 20 лет", - заявил собеседник агентства. При этом Уруэнья Санчес отметил, что конкретные механизмы применения положений конвенции должны быть прописаны в соответствующих законах, которые будут разрабатываться в случае присоединения Колумбии к этому международно-правовому акту. Также он считает, что при эффективном преследовании замешанных в наемничестве граждан Колумбии большинство наемников из этой страны останутся жить в странах, которыми они были наняты для участия в боевых действиях. "Я думаю, что если закон вступит в силу и кого-то привлекут к ответственности, то, безусловно, многие наемники останутся жить за границей", - полагает эксперт. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
в мире, колумбия, украина, россия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), мария захарова, вооруженные силы украины, оон
