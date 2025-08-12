https://ria.ru/20250812/kndr-2034712864.html

Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе

Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе

2025-08-12T07:27:00+03:00

кндр (северная корея)

южная корея

сша

СЕУЛ, 12 авг - РИА Новости. Тактические артиллерийские подразделения крупных соединений Корейской народной армии (КНА) КНДР провели 11 августа тренировочные соревнования в стрельбе в рамках плана боевых учений генштаба, направленного на повышение боеспособности армии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Соревнования в стрельбе были нацелены на строгую проверку и оценку способности тактических артиллерийских подразделений к применению способа боевых действий для огневой поддержки и распространению примера отличающихся подразделений по всей армии", - говорится в сообщении. За ходом соревнований наблюдал заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии, маршал Пак Чон Чхон. Его сопровождал начальник Генштаба КНА, вице-маршал Ли Ён Гиль. Оценку ходу состязаний давали командиры генштаба. В соревнованиях участвовали минометные подразделения различного калибра. Военнослужащие преодолели участок со сложными препятствиями, заняли огневые позиции и по команде командиров крупных соединений поразили различные условные цели и важные объекты. По данным ЦТАК, мишени были уничтожены в установленное время, что подтвердило высокую точность стрельбы, отработанную на интенсивных учениях. Итоги показали высокую боеспособность и постоянную готовность артиллерийских подразделений, достигнутые благодаря отработке быстрых маневров и внезапных вылазок в соответствии с особенностями ведения современного боя. По результатам состязаний первое место заняла 82-миллиметровая минометная батарея 6-го дивизиона 55-й пехотно-механизированной бригады 9-го корпуса. Ей была вручена похвальная грамота, а расчетам - медали и значки меткого артиллериста. "Соревнования стали демонстрацией твердой воли армии к уничтожению врагов, готовности последовательно сдерживать внешние военные угрозы и надежно защищать безопасность и суверенитет страны", - отмечает агентство. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США, в свою очередь, договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь.

кндр (северная корея)

южная корея

сша

2025

Новости

