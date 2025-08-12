https://ria.ru/20250812/kndr-2034712864.html
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе - РИА Новости, 12.08.2025
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
Тактические артиллерийские подразделения крупных соединений Корейской народной армии (КНА) КНДР провели 11 августа тренировочные соревнования в стрельбе в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:27:00+03:00
2025-08-12T07:27:00+03:00
2025-08-12T07:27:00+03:00
кндр (северная корея)
южная корея
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926786539_0:44:430:286_1920x0_80_0_0_8405d7793d092774b016e92f1a500352.jpg
СЕУЛ, 12 авг - РИА Новости. Тактические артиллерийские подразделения крупных соединений Корейской народной армии (КНА) КНДР провели 11 августа тренировочные соревнования в стрельбе в рамках плана боевых учений генштаба, направленного на повышение боеспособности армии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Соревнования в стрельбе были нацелены на строгую проверку и оценку способности тактических артиллерийских подразделений к применению способа боевых действий для огневой поддержки и распространению примера отличающихся подразделений по всей армии", - говорится в сообщении. За ходом соревнований наблюдал заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии, маршал Пак Чон Чхон. Его сопровождал начальник Генштаба КНА, вице-маршал Ли Ён Гиль. Оценку ходу состязаний давали командиры генштаба. В соревнованиях участвовали минометные подразделения различного калибра. Военнослужащие преодолели участок со сложными препятствиями, заняли огневые позиции и по команде командиров крупных соединений поразили различные условные цели и важные объекты. По данным ЦТАК, мишени были уничтожены в установленное время, что подтвердило высокую точность стрельбы, отработанную на интенсивных учениях. Итоги показали высокую боеспособность и постоянную готовность артиллерийских подразделений, достигнутые благодаря отработке быстрых маневров и внезапных вылазок в соответствии с особенностями ведения современного боя. По результатам состязаний первое место заняла 82-миллиметровая минометная батарея 6-го дивизиона 55-й пехотно-механизированной бригады 9-го корпуса. Ей была вручена похвальная грамота, а расчетам - медали и значки меткого артиллериста. "Соревнования стали демонстрацией твердой воли армии к уничтожению врагов, готовности последовательно сдерживать внешние военные угрозы и надежно защищать безопасность и суверенитет страны", - отмечает агентство. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США, в свою очередь, договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь.
https://rsport.ria.ru/20250704/boks-2027167781.html
https://ria.ru/20250522/kndr-2018391529.html
https://ria.ru/20250509/kndr-2015895348.html
кндр (северная корея)
южная корея
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926786539_43:0:424:286_1920x0_80_0_0_0b28842702b78f812a0000b4937804ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), южная корея, сша
КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США
Артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
ЦТАК: артиллерийские подразделения КНДР провели соревнования в стрельбе
СЕУЛ, 12 авг - РИА Новости. Тактические артиллерийские подразделения крупных соединений Корейской народной армии (КНА) КНДР провели 11 августа тренировочные соревнования в стрельбе в рамках плана боевых учений генштаба, направленного на повышение боеспособности армии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Соревнования в стрельбе были нацелены на строгую проверку и оценку способности тактических артиллерийских подразделений к применению способа боевых действий для огневой поддержки и распространению примера отличающихся подразделений по всей армии", - говорится в сообщении.
За ходом соревнований наблюдал заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии, маршал Пак Чон Чхон. Его сопровождал начальник Генштаба КНА, вице-маршал Ли Ён Гиль. Оценку ходу состязаний давали командиры генштаба.
В соревнованиях участвовали минометные подразделения различного калибра. Военнослужащие преодолели участок со сложными препятствиями, заняли огневые позиции и по команде командиров крупных соединений поразили различные условные цели и важные объекты.
По данным ЦТАК, мишени были уничтожены в установленное время, что подтвердило высокую точность стрельбы, отработанную на интенсивных учениях. Итоги показали высокую боеспособность и постоянную готовность артиллерийских подразделений, достигнутые благодаря отработке быстрых маневров и внезапных вылазок в соответствии с особенностями ведения современного боя.
По результатам состязаний первое место заняла 82-миллиметровая минометная батарея 6-го дивизиона 55-й пехотно-механизированной бригады 9-го корпуса. Ей была вручена похвальная грамота, а расчетам - медали и значки меткого артиллериста.
"Соревнования стали демонстрацией твердой воли армии к уничтожению врагов, готовности последовательно сдерживать внешние военные угрозы и надежно защищать безопасность и суверенитет страны", - отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что Южная Корея
и США
, в свою очередь, договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа, их сценарий включает в себя реалистичные угрозы, выявленные на основе анализа недавних военных конфликтов в мире. Учения включают как компьютерную симуляцию, так и реальные полевые маневры. Тем не менее, из запланированных на период учений 40 полевых тренировок, по данным агентства Рёнхап, около 20 будут перенесены на сентябрь.