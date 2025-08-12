Рейтинг@Mail.ru
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров - РИА Новости, 12.08.2025
01:38 12.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
камчатка
евразия
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.40 по камчатскому времени (0.08 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении мониторинговой группы. Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
камчатка
евразия
происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров

РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 9.40 по камчатскому времени (0.08 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении мониторинговой группы.
Вулкан Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада
00:31
Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
00:23
 
ПроисшествияКамчаткаЕвразияРоссийская академия наук
 
 
