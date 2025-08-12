https://ria.ru/20250812/kljuchevskaja-2034696405.html
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров - РИА Новости, 12.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T01:38:00+03:00
2025-08-12T01:38:00+03:00
2025-08-12T01:38:00+03:00
происшествия
камчатка
евразия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_0:111:3240:1934_1920x0_80_0_0_2945b9c8cc245ad9731fc17a40a6e156.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.40 по камчатскому времени (0.08 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении мониторинговой группы. Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034693795.html
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034693610.html
камчатка
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f6bffd263914dae2fcc001fca662c81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров
РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров