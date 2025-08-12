https://ria.ru/20250812/kljuchevskaja-2034696405.html

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту десять километров

происшествия

камчатка

евразия

российская академия наук

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.40 по камчатскому времени (0.08 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении мониторинговой группы. Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.

камчатка

евразия

