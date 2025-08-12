Рейтинг@Mail.ru
Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
15:32 12.08.2025 (обновлено: 15:33 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/kirov-2034815388.html
Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября
Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025
Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября
Первого сентября в Кирове пять тысяч учеников пойдут в новые школы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:32:00+03:00
2025-08-12T15:33:00+03:00
кировская область
киров
кировская область
школы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430599_0:142:2730:1679_1920x0_80_0_0_64319618dd0c0575bb154ddf820ceb6e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Первого сентября в Кирове пять тысяч учеников пойдут в новые школы, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые школы построены по национальному проекту "Молодежь и дети". "Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова сообщила, что 1 сентября в Кирове откроют свои двери сразу 4 новые школы: в микрорайоне Урванцево на 1500 мест, в слободе Шевели на 1606 мест, в слободе Курочкины на 1100 мест, по улице Рудницкого на 1100 мест", - говорится в сообщении. Таким образом, с открытием четырех новых школ город получит 5306 дополнительных учебных мест. "Более 5 тысяч детей в День знаний сядут за парты в новых современных школах. Все эти школы полностью готовы, установлено оборудование, закуплены учебники, методические материалы", - приводятся в сообщении слова Бастриковой. Министр поблагодарила застройщиков – Кировский ССК, компании "Железно" и АРСО, которые завершили возведение школ в срок и дали возможность детям 1 сентября сесть за парты в новых зданиях.
https://ria.ru/20250724/gosdolg-2031193513.html
https://ria.ru/20250718/putin--2029922974.html
киров
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430599_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b1dd5edfdd413ffaabdb6f39dd8b1295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киров, кировская область, школы
Кировская область, Киров, Кировская область, Школы
Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября

Пять тысяч учеников пойдут в четыре новые школы в Кирове 1 сентября

© WiskyКиров
Киров - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Wisky
Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Первого сентября в Кирове пять тысяч учеников пойдут в новые школы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новые школы построены по национальному проекту "Молодежь и дети".
Киров - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Госдолг Кировской области достиг минимального уровня за последние 10 лет
24 июля, 16:36
"Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова сообщила, что 1 сентября в Кирове откроют свои двери сразу 4 новые школы: в микрорайоне Урванцево на 1500 мест, в слободе Шевели на 1606 мест, в слободе Курочкины на 1100 мест, по улице Рудницкого на 1100 мест", - говорится в сообщении.
Таким образом, с открытием четырех новых школ город получит 5306 дополнительных учебных мест.
"Более 5 тысяч детей в День знаний сядут за парты в новых современных школах. Все эти школы полностью готовы, установлено оборудование, закуплены учебники, методические материалы", - приводятся в сообщении слова Бастриковой.
Министр поблагодарила застройщиков – Кировский ССК, компании "Железно" и АРСО, которые завершили возведение школ в срок и дали возможность детям 1 сентября сесть за парты в новых зданиях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Путин объявил благодарность губернатору Кировской области
18 июля, 12:58
 
Кировская областьКировКировская областьШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала