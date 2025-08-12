https://ria.ru/20250812/kirov-2034815388.html

Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября

Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2025

Пять тысяч учеников пойдут в новые школы в Кирове 1 сентября

Первого сентября в Кирове пять тысяч учеников пойдут в новые школы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Первого сентября в Кирове пять тысяч учеников пойдут в новые школы, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые школы построены по национальному проекту "Молодежь и дети". "Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова сообщила, что 1 сентября в Кирове откроют свои двери сразу 4 новые школы: в микрорайоне Урванцево на 1500 мест, в слободе Шевели на 1606 мест, в слободе Курочкины на 1100 мест, по улице Рудницкого на 1100 мест", - говорится в сообщении. Таким образом, с открытием четырех новых школ город получит 5306 дополнительных учебных мест. "Более 5 тысяч детей в День знаний сядут за парты в новых современных школах. Все эти школы полностью готовы, установлено оборудование, закуплены учебники, методические материалы", - приводятся в сообщении слова Бастриковой. Министр поблагодарила застройщиков – Кировский ССК, компании "Железно" и АРСО, которые завершили возведение школ в срок и дали возможность детям 1 сентября сесть за парты в новых зданиях.

