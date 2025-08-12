https://ria.ru/20250812/kinopoisk-2034820101.html
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
12.08.2025
2025-08-12T15:48:00+03:00
2025-08-12T15:48:00+03:00
2025-08-12T16:39:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Кинопоиск" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен по части 3 статьи 6. 21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).* Запрещенное в России экстремистское движение
