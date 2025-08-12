Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 12.08.2025
15:48 12.08.2025 (обновлено: 16:39 12.08.2025)
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 12.08.2025
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Кинопоиск" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен по части 3 статьи 6. 21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).* Запрещенное в России экстремистское движение
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал "Кинопоиск" на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Кинопоиск" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 3 статьи 6. 21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).
* Запрещенное в России экстремистское движение
Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
5 августа, 23:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
