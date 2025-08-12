Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции

Рейтинг@Mail.ru
13:20 12.08.2025 (обновлено: 14:50 12.08.2025)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В рамках культурного сотрудничества между Россией и Турцией Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с "Русским домом" в Анкаре организовали летнюю ретроспективу советского кино. Одним из ярких событий стал показ легендарной комедии "Афоня" Георгия Данелии, сопровождавшийся дегустацией российских продуктов от российского национального павильона РЭЦ в Турции, сообщает центр."На мероприятии гости смогли познакомиться с разнообразием российских вкусов: более 15 производителей представили свою продукцию, включая традиционные и современные бренды. Среди хитов дегустации: освежающий квас "Афанасий" от частной пивоварни, чипсы Drive, кедровые орехи в меду от ООО "ТКФ", ароматные специи "Саратов лавр", соусы от "МВ ФУД" и морепродукты "Лунское море", - говорится в сообщении.Особый интерес вызвали натуральные продукты, такие как хлебцы, растительные напитки и кондитерские изделия, которые уже знакомы части турецкой аудитории.В результате акции оператор российского национального павильона успешно реализовал ключевые задачи по укреплению доверия к российским брендам в Турции, прямому взаимодействию с потребителями и продвижению товаров, готовящихся к выходу на рынок, отмечается в сообщении.Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве: до конца года запланированы совместные мероприятия, направленные на популяризацию российских товаров через культурные и гастрономические события."Советское кино и российские продукты создают идеальную комбинацию для культурного обмена. Это возможность говорить о России через искусство, доверие и гастрономию", - отметили организаторы.Уже осенью начнётся подготовка новых проектов, объединяющих кино и вкусовые традиции двух стран, заключили в РЭЦ.
турция, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Турция, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ совместно с "Русским домом" организовали показ советского кино в Анкаре

© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦРоссийская продукция на летней ретроспективе советского кино в Анкаре
© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦ
Российская продукция на летней ретроспективе советского кино в Анкаре . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В рамках культурного сотрудничества между Россией и Турцией Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с "Русским домом" в Анкаре организовали летнюю ретроспективу советского кино. Одним из ярких событий стал показ легендарной комедии "Афоня" Георгия Данелии, сопровождавшийся дегустацией российских продуктов от российского национального павильона РЭЦ в Турции, сообщает центр.
"На мероприятии гости смогли познакомиться с разнообразием российских вкусов: более 15 производителей представили свою продукцию, включая традиционные и современные бренды. Среди хитов дегустации: освежающий квас "Афанасий" от частной пивоварни, чипсы Drive, кедровые орехи в меду от ООО "ТКФ", ароматные специи "Саратов лавр", соусы от "МВ ФУД" и морепродукты "Лунское море", - говорится в сообщении.
Особый интерес вызвали натуральные продукты, такие как хлебцы, растительные напитки и кондитерские изделия, которые уже знакомы части турецкой аудитории.
В результате акции оператор российского национального павильона успешно реализовал ключевые задачи по укреплению доверия к российским брендам в Турции, прямому взаимодействию с потребителями и продвижению товаров, готовящихся к выходу на рынок, отмечается в сообщении.
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве: до конца года запланированы совместные мероприятия, направленные на популяризацию российских товаров через культурные и гастрономические события.
"Советское кино и российские продукты создают идеальную комбинацию для культурного обмена. Это возможность говорить о России через искусство, доверие и гастрономию", - отметили организаторы.
Уже осенью начнётся подготовка новых проектов, объединяющих кино и вкусовые традиции двух стран, заключили в РЭЦ.
ТурцияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
