https://ria.ru/20250812/kino-2034781678.html

Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции

Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции - РИА Новости, 12.08.2025

Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции

В рамках культурного сотрудничества между Россией и Турцией Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с "Русским домом" в Анкаре организовали... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:20:00+03:00

2025-08-12T13:20:00+03:00

2025-08-12T14:50:00+03:00

турция

экономика

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034780080_0:762:1254:1467_1920x0_80_0_0_e131acb8d05246771ba75dc904427012.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В рамках культурного сотрудничества между Россией и Турцией Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с "Русским домом" в Анкаре организовали летнюю ретроспективу советского кино. Одним из ярких событий стал показ легендарной комедии "Афоня" Георгия Данелии, сопровождавшийся дегустацией российских продуктов от российского национального павильона РЭЦ в Турции, сообщает центр."На мероприятии гости смогли познакомиться с разнообразием российских вкусов: более 15 производителей представили свою продукцию, включая традиционные и современные бренды. Среди хитов дегустации: освежающий квас "Афанасий" от частной пивоварни, чипсы Drive, кедровые орехи в меду от ООО "ТКФ", ароматные специи "Саратов лавр", соусы от "МВ ФУД" и морепродукты "Лунское море", - говорится в сообщении.Особый интерес вызвали натуральные продукты, такие как хлебцы, растительные напитки и кондитерские изделия, которые уже знакомы части турецкой аудитории.В результате акции оператор российского национального павильона успешно реализовал ключевые задачи по укреплению доверия к российским брендам в Турции, прямому взаимодействию с потребителями и продвижению товаров, готовящихся к выходу на рынок, отмечается в сообщении.Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве: до конца года запланированы совместные мероприятия, направленные на популяризацию российских товаров через культурные и гастрономические события."Советское кино и российские продукты создают идеальную комбинацию для культурного обмена. Это возможность говорить о России через искусство, доверие и гастрономию", - отметили организаторы.Уже осенью начнётся подготовка новых проектов, объединяющих кино и вкусовые традиции двух стран, заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034130476.html

https://ria.ru/20250808/zayavki-2034200223.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, экономика, российский экспортный центр (рэц)